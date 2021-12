A házigazda Orman Genclik triplája nyitotta meg az újabb székely–török párharcot, majd a Sepsi-SIC csapatkapitánya, Jovana Pašić pontozott a büntetővonalról (3–2). A folytatásban az ankarai alakulat játszott jobban, amely így az 5. perc végére elhúzott 12–4-re. Lányaink egy remek sorozattal gyorsan lefaragták hátrányukat (13–11), ám az egyenlítés elmaradt (18–11). A második negyed elején felváltva pontoztak a csapatok, majd Goksen Fitik triplájára egy 8–0-s részsikerrel válaszoltak Zoran Mikes tanítványai, és ismét csak két pont volt a különbség (25–23). Gyors kosárváltás után Ioana Ghizilă célzott pontosan távolról, és a háromszékiek először vezettek a találkozón (27–28). A következőkben kétszer is eredményesek voltak a törökök (31–28), de Brianna Fraser és Orbán Nikolett újra előnybe juttatta a Sepsi-SIC-et (31–35). Az első félidő hajrájában itt is, ott is zörgött a háló, s 35–37-es állásnál vonultak az öltözőbe a csapatok.

A térfélcsere után a törökök kapták el jobban a fonalat, s a 25. percben 6 ponttal vezettek (47–41). A szünet után ismét pályára lépő Teaira McCowan egymaga tolta maga előtt az Orman szekerét, mi Fraser, Pašić és Alina Podar révén pontoztunk (58–52). Az utolsó negyed McCowan duplájával indult, s ezt követően bő öt percig rövidzárlatot kapott az ankarai gárda. Lányainknak sikerült feljönniük két pontra (60–58), de ez után rendre kimaradtak dobásaink. A magukra találó hazaiak gyorsan megléptek (70–63), s hiába volt szoros a véghajrá, a törökök a szentgyörgyi meccs után a visszavágót is megnyerték (72–69). A mezőny legjobbját csapatunk adta, ugyanis Fraser 30 ponttal zárt, vendéglátóinktól Fitik 18 egységig jutott.

Női kosárlabda Európa-kupa, rájátszás – első kör, visszavágó: Orman Genclik–Sepsi-SIC 72–69 (18–11, 35–37, 23–15, 14–17). Ankara, Sait Zarifoğlu Sportterem. Vezette: Maka Kupatadze (grúz), Diana Lapanović (szlovák), Jevgenij Nagornyi (ukrán). Orman: Robinson 16/9, Fitik 18/9, Uzun 4, McCowan 16, Lucet 2–Gokdemir 2, Gezgin 8/6, Avci 4, Kartaltepe 2, Halac. Edző: Alper Durur. Sepsi-SIC: Pašić11/3, Wallace 9/3, Ghizilă 8/6, Podar 7/3, Fraser 30–Orbán 4, Botos, Cătinean, Croitoru, Nemes. Edző: Zoran Mikes. (t)