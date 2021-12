Megbocsáthatatlan adósság

Iohannis az államelnöki hivatal által továbbított üzenetben emlékezett meg az 1989. decemberi forradalomról. Kifejtette, az akkori hősök és hőstettek felidézése mellett tisztességesen fel is kell vállalni a múltat, és ehhez mindenekelőtt igazságot kell szolgáltatni. „Sajnos az igazság kiderítése és az 1989. decemberi borzalmakért felelősök megbüntetése a román igaz­ságszolgáltatás megbocsáthatatlan adóssága. Szégyenletes, hogy harminckét évvel a romániai forradalom után senki sem fizetett a szörnyű mészárlás áldozataiért. A román igazságszolgáltatás nem nyugodhat addig, amíg a forradalomban elesettekért felelős személyeket nem azonosítják és nem vonják felelősségre” – olvasható az elnöki üzenetben.

Iohannis hangsúlyozza, az 1989. decemberi forradalom Románia jelenkori történelmének origója, amely gyökerestől változtatta meg az ország sorsát. A diktatúra legyőzése azonban túl sok fiatal életébe került. Ezen a napon az ő áldozatuk előtt kell tisztelegnünk – teszi hozzá. Az 1989 decemberében történt események indították el Romániát a demokrácia útján, nyitották meg az utat a NATO, az Európai Unió, az Egyesült Államokkal való stratégiai partnerség felé, és emelték Romániát a régió biztonságának fontos elemévé. A valós történelmi eseményeket a fiataloknak is meg kell ismerniük, ugyanis az elődök szabadságharcát a maga teljes értékében kell felfogni és továbbvinni – szögezi le Iohannis, aki azt is hangsúlyozza, hogy polgári kötelességünk az azóta elsajátított európai elvek és jogok védelme, amelyről soha nem mondhatunk le.