Erdélyi magyar történelmi egyházak a házasság védelmében

A nyilatkozatot támogató katolikus és protestáns egyházak, valamint zsidó közösségek képviselői „a Karácsonyra készülve, illetve a Hanuka gyertyáinak fényében, egyben az utóbbi időkben egyre erősödő társadalmi vitákra reagálva ezúton is megerősítjük a házasságra, a családra és az emberi méltóságra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát” – olvasható a kommünikében. A közlemény szerint Ferenc pápa budapesti látogatása során is hangsúlyozta, hogy a házasság szentsége egy férfi és egy nő között valósul meg. A zsidó hagyományban is a nő-férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja – írták.

A magyarországi katolikus, protestáns és ortodox egyházak, valamint zsidó hitközségek képviselői december 9-én közös nyilatkozatban hangsúlyozzák a házasságra és a családra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát. Korábbi kommünikéjükben Mózes első könyvéből idéztek: „Megteremtette Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet!”