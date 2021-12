Barót városi tanácsa decemberben második alkalommal módosított költségvetést. A december 21-i, keddi ülésen a megyei tanácstól és a kormánytól kapott összegeket vételezték be és osztották el. Jut pénz a kórháznak és a felsőrákosi vízrendszer kiépítésére is.

Benedek-Huszár János polgármester a határozattervezet előterjesztésekor úgy fogalmazott, a városháza számára is megérkezett az angyal, hiszen közel 800 ezer lejt foghatnak be céljaik megvalósítására. Mint mondotta, a személyi jövedelemadóból begyűjtött többletet a megyei tanács visszaosztotta az önkormányzatoknak, de mivel egyenként nem túlságosan jelentős összegről volt szó, az a megegyezés született, hogy a környékbeli községek közül Bölön, Nagyajta, Bardoc és Vargyas lemond róla, és a baróti kórház javára fordítják. Önzetlenségükért köszönet illeti őket – jelentette ki a polgármester.

Barót az egészségügyi intézmény udvarának rendezésére már biztosított 300 ezer lejt, így a most érkezett 315 ezer lejjel felgyorsíthatják a beruházást. A megvalósíthatósági tanulmány elkészült, az elkövetkezőkben a kivitelezési terven dolgoznak, tavasszal pedig a tényleges munka is kezdetét veheti. A beruházás során kicserélik a víz- és szenny­vízvezetéket, esővíz-elvezető rendszert hoznak létre, újjáépül a szennyvíztisztító, felújítják és föld alá helyezik a villanyhálózatot, végezetül pedig a járófelületet alakítják ki. A kórház a fentiek mellett a mosoda műszaki gondjainak orvoslására és az áramfejlesztő javítására 40 ezer lejhez jutott.

Benedek-Huszár János emlékeztette a testületet arra, hogy a városnak folyamatban levő útfelújítások miatt gyorsan meg kell valósítania három, összesen 1,6 millió lejre rúgó tervét. Ezek közé tartozik a felsőrákosi vízrendszer kialakítása. A kormány tartalékalapjából érkezett félmillió lejt erre költenék el. A napokban neki lehet kezdeni a közbeszerzési dokumentáció összeállításának, a téli hónapokban le lehet folytatni a licitet, így a kivitelezés időben elkészülhet – részletezte a polgármester.

A fűtéspótlékra további 97 ezer lej érkezett, amit már a jövő héten kiosztanak az arra jogosultaknak – ígérte az elöljáró.

A városi tanács előzőleg, decembert 15-én tartott ülésén az állami költségvetésből a speciális igényű gyermekekkel kapcsolatos költségek kifizetésére, valamint a fogyatékkal élők gondozói fizetésének kiegészítésére érkezett 23,2 ezer lejjel, valamint az önkormányzat saját bevételéből származó 169,2 ezer lej felosztásával módosult a költségvetés. A különleges nevelési igényű gyermekek számára célirányosan érkezett összeg mellett a fogyatékkal élő személyek gondozói fizetésének biztosítására további 34 ezer lejt juttattak, 115,2 ezer lejt a folyó költségek fedezésére, 23,5 ezer lejt pedig a hitelrészlet, illetve a kamat törlesztésére fordítanak.