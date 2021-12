Átadták a Szent György-ösztöndíjakat

Az öt, egyenként 3000 lejes kiválósági ösztöndíjat azok kapták meg, akik a magas háromévi tanulmányi átlaguk mellett országos vagy nemzetközi tantárgyversenyeken, illetve olimpiákon is dobogós helyezést értek el és önkéntes vagy közösségszervező tevékenységet is folytattak. Az idén Kovács Álmos, Demeter Gergő, Balázs Márton (mindhárman a Székely Mikó Kollégium diákjai, akik főleg, de nem kizárólag matematika- és fizikaversenyek nyertesei, ugyanakkor énekelnek és zenélnek is), Ioachim Adrienn (a Mikes Kelemen Líceum diákja, válogatott kosárlabdázó, matematikaversenyek díjazottja és diáktanácsi tag), és Darius Andrei Manea (a Mihai Viteazul Főgimnázium tanulója, aki szintén több tantárgyversenyen és önkéntesként is bizonyított) vehette át az elismerő oklevelet és virágcsokrot a helyi tanács rendkívüli ülésén.

Az esemény ünnepélyességét az is emelte, hogy a Plugor Sándor Művészeti Líceum két diákja Lőfi Gellért tanár irányításával karácsonyra hangoló műsort adott elő. (demeter)