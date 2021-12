Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, a szentivánlaborfalvi

özv. FÖLDES ANDRÁSNÉ

VERESS IRÉN

életének 83., özvegységének második évében csendesen elhunyt.

Temetése 2021. december 29-én 14 órakor lesz a szentivánlaborfalvi ravatalozóháztól az unitárius

temetőben.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy testvérünk, a zabolai születésű sepsiszentgyörgyi

KOZMA JOLÁN

elhunyt.

Temetése a zabolai temetőben lesz, az időpontról a későbbiekben értesítünk.

A gyászoló család

Isten akaratát elfogadva,

fájdalommal értesítjük a

rokonokat, ismerősöket, hogy az uzoni születésű

RÁPOLTI IRÉN

(szül. FALKA)

70 éves korában 2021.

december 24-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait december 28-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra Sepsiszentgyörgyön a régi szemerjai temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt fél órával a sírnál.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Megtört szívvel tudatjuk, hogy az apácai születésű sepsiszentgyörgyi

ELEKES KÁROLY

ny. közgazdász

életének 90., házasságának 62. évében hirtelen elhunyt.

Temetése 2021. december 28-án, kedden 15 órakor lesz a szemerjai új református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt fél órával.

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

A gyászoló család

Megtört, fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága feleség, szerető édesanya, megértő anyós, anyatárs, unokáiért és dédunokáiért aggódó nagymama és dédmama, a szentivánlaborfalvi

MAKSAI GIZELLA

(szül. BOÉR)

életének 85. évében hosszas, de türelemmel viselt betegség után, feladva küzdelmét eltávozott szerettei köréből.

Temetése 2021. december 28-án 14 órakor lesz a szentivánlaborfalvi ravatalozóháztól az unitárius

temetőben.

Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

A gyászoló család

Megemlékezés

Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény, / De lelkünk egy darabja utadon elkísér. / Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, / Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy. Fájó szívvel emlékezünk DÁLNOKI MAGDOLNÁRA halálának második

évfordulóján.

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk a kézdivásárhelyi

FEJÉR GABRIELLÁRA ­halálának 17. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Örök hiányát érezve, jóságát szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BÁLINT GÁBORRA halálának 12. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, leánya, Ildikó

és családja

Kegyelettel emlékezünk a kosteleki IMRE TÓDORRA halálának első évfordulóján. Szeretetét a szívünkben őrizzük. Nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében.

Özvegye, gyermekei

és azok családja

Szomorú szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, az étfalvi ANTALKA VIORICÁRA (IBOLYA), aki nyolc éve távozott szerettei köréből. Emléke legyen áldott, szívünkben mindörökké élni fog.

Szerettei

Egy nap életed hirtelen véget ért, bánatot hagyva rám, örökre elmentél. Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, sohasem halványul szívemben emléked. Örök hiányát érezve, drága emlékét szívembe zárva, fájdalommal emlékezem drága jó édesapámra, az uzoni

id. VÁNCSA JÁNOSRA ­halálának 23. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető lánya

Áldott emlékét örökre szívünkbe zárva emlékezünk az egy éve elhunyt drága jó férjre, édesapára, nagyapára,

id. KISS ÁRPÁDRA.

Csendes álma felett őrködjön a szeretet.

Szerettei

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

id. MÓDI SÁNDORRA ­halálának 13. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Sosem szűnik meg a hiányérzet, csak megtanulsz élni a tátongó űrrel, amit maguk után hagynak, akik elmennek. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk

KISS LEVENTÉRE, aki hat hete búcsú nélkül távozott. Békés álma fölött őrködjön az örök szeretet.

A gyászoló család

Üres az udvar, üres a ház, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Fájó szívvel emlékezünk a hat hete elhunyt gidófalvi

DEÁK-VILIKÓ TIBORRA. ­Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos özvegye

és leánya

Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk, / Sok millió szó, melyet felidézve könnyes lesz szemünk. / Csillagnyi mosoly, melyet szereztél nekünk, / Köszönjük, hogy voltál nekünk. Fájó szívvel emlékezünk a sepsikőröspataki

id. KÖLCZE ILONÁRA ­halálának hatodik hetében. Nyugodjál békében, drága édesanyánk, a jó Isten adjon neked csendes nyugodalmat, mert te a jónál is jobbat

érdemelsz.

Szeretteid, kiknek szívében mindig élni fogsz

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

PÉTER ÁRPÁDRA,

akit 36 éve és

PÉTER ERZSÉBETRE,

akit 20 éve kísértünk

utolsó útjára.

Emlékük szívünkben élni fog.

Nyugodjanak ­békében.

Szeretteik

