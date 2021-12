Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Örkény István Tóték című groteszk játéka Bocsárdi László rendezésében december 29-én, szerdán 19 órától a nagyteremben látható. • A Tóték szilveszteri előadása december 31-én 18 órakor kezdődik, az előadás hossza három óra. Jegyek kaphatóak a központi jegyirodában és online a biletmaster.ro jegyértékesítő rendszeren. Az első sorokba 50, a tizedik sortól 40 lejbe kerül egy belépő.

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 11 órától Énekelj! 2. (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 16.30-tól West Side Story (román felirattal), 17 órától Pókember: Nincs hazaút (román felirattal), 19.30-tól Mátrix: Feltámadások (román felirattal), 19.45-től King’s Man – A kezdetek (román felirattal); szerdán 11 órától Encanto (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 17 órától Pók­ember: Nincs hazaút (magyarul beszélő), 17.15-től Clifford, a nagy piros kutya (magyarul beszélő), 19.15-től A Gucci-ház (román felirattal), 19.45-től King’s Man – A kezdetek (román felirattal); csütörtökön: 11 órától Clifford, a nagy piros kutya (magyarul beszélő), 11.15-től románul beszélő, 17 órától Toxikoma (román felirattal), 17.15-től Spencer (román felirattal), 19.15-től Pók­ember: Nincs hazaút (román felirattal), 19.30-tól Mátrix: Feltámadások (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Kiállítás

FOTÓKIÁLLÍTÁS. A kovásznai Kádár László Képtárban 2022. január 31-ig látogatható Bede Kincső fotóművész Három színt ismerek a világon című egyéni kiállítása. Jegyár: 4 lej felnőtteknek, 2 lej diákoknak, nyugdíjasoknak. A kiállítás hétfőtől péntekig 11–16 óráig látogatható a járványügyi szabályok betartásával. Látogatócsoportok jelentkezését a 0770 420 087-es telefonszámon várják.

SZÜNET. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes székházában, a Lábas Házban január 2-áig szünetel a látogatás.

Hitvilág

ÉLETVÉDŐ ZARÁNDOKLAT. Sepsiszentgyörgyön a Pro Vita Hominis Társaság szervezésében 15. alkalommal kerül sor a csendes, égő gyertyás életvédő zarándoklatra ma, aprószentek napján. A Szent József-templomban 17 órától szentségimádás – engesztelés a sok millió meg nem született áldozatért, 18 órától szentmise, 19 órától égő gyertyás körmenet a templomkertben. A kegyelet és kiengesztelődés égő gyertyáit a keresztnél helyezik el. Minden felnőtt felelős minden gyermekért, minden életért.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált.

Megjelent

Megjelent az Erdélyi Gyopár idei utolsó lapszáma. Turistaigényekről szól a 130 éves egyesület elnöke, dr. Kovács Lehel István. Az ünnepet az EKE-várban tartották, az eseményhez túra is társult, melyen éppen 130-an vettek részt. ♦ Ezúttal sem hiányoznak a közkedvelt rovatok: a Borvizeink, gyógyvizeink sorozatban a borvíz tárolása, szállítása, reklámja van soron; a Nemesek nyomában járva az árokaljai Bethlen-kastélyt ismerhetjük meg; a Hazajárás Erdélybe az Érmellékről a Királykőre vezet; a Csillagászat Téli csillagképeket mutat be. ♦ Izmosodik a környezetvédelem, s e kiadványban végre betölti a fontossága szerinti teret, így olvasni lehet a Valbona-völgy Nemzeti Parkról, az Ökolábnyomokban, hogy mitől zárvatermők a zárvatermők, az Istenszéki természetvédelmi felügyeletről, és megjelenik a Tanúházak szemtanúi vagyunk sorozat záró része is. ♦ Bel- és külföldi természeti látványosságokat hoznak közelebb a világjárók, és e tájak vadvilága is megismerhető az Erdélyi Gyopár révén. Az év utolsó lapszáma az EKE tiszteletbeli elnökének, Dezső Lászlónak a Medve című könyvét ajánlja az olvasóknak, kívánva egy szabadabb új esztendőt mindazoknak, akik hegyeken-völgyeken gyűjtik az élményeket.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Sepsiszentgyörgyi műjégpálya

A Sepsi Aréna melletti fedett műjégpályán péntekenként 19–21, szombaton és vasárnap 11–13, illetve 19–21 óráig fogadják a korcsolyázókat. A jegy ára helybeliek számára kedvezményes: felnőttek 9, 18 éven aluliak és 60 éven felüliek 6 lejt fizetnek egy belépésért, a más településekről érkezők 18 és 12 lejt. Januártól a sepsiszentgyörgyi lakosok is csak Sepsi kártyával érvényesíthetik a kedvezményüket, ezt az Arénánál is ki lehet váltani. Csoportjegyet is lehet venni, legkevesebb 15 személyre, ez esetben a jegy fejenként 5 lejbe kerül, aki pedig az egész pályát ki akarja bérelni, annak óránként 270 lejt kell fizetnie. Korcsolyát 15 lejért lehet bérelni, az élezésért is ugyanennyit kérnek. Belépéskor a 12 éven felülieknek védettségi igazolást kell felmutatniuk, továbbá mindenki számára kötelező a maszk viselése, illetve a kétméteres távolság betartása.

Röviden

A BABAHÁZAT Sepsiszentgyörgyön az Olt utcában ma 10–13 óráig lehet látogatni. Telefon: 0751 233 763.

KÖZÜZEMEK ÜGYFÉLFIÓK. Ügyfélszolgálati irodája mellett a Közüzemek Rt. online felületén is várja ügyfeleit az apacov.ro honlapon. A szolgáltatás a honlap Online ügyintézés menüjében elérhető: név és ügyfélkód alapján lehet új ügyfélfiókot létrehozni, a regisztrációhoz egy érvényes e-mail-címre is szükség van. Sikeres regisztrációt követően fiókaktiváló e-mailt küld a szolgáltató. Az ügyfélfiók a következő lehetőségeket kínálja: vízóraállás bejelentése; számlák megtekintése és letöltése; éves számlaérték-diagram megtekintése; online számlafizetés.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) egész héten naponta 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket, január 1-jén és 2-án a rendelő zárva tart.

Ügyintézés az önkormányzatoknál

SEPSISZENTGYÖRGY. A megyeszékhely polgármesteri hivatalába és alárendelt intézményeibe csak a következő dokumentumok egyikével lehet belépni: a koronavírus elleni védőoltást igazoló zöldtanúsítvány, 72 óránál nem régebbi negatív RT-PCR-teszt, 48 óránál nem régebbi negatív antigéngyorsteszt, az elmúlt 180 napban a koronavírus-fertőzésből való felgyógyulást igazoló tanúsítvány. A főépületbe a belépés csak előzetes bejelentkezéssel lehetséges, ezt a 0267 316 957-es telefonszámon lehet megtenni. A lakásgazdálkodási irodába a 0267 313 323-as telefonszámon, a vagyonkezelési igazgatóságra pedig a 0267 316 957-es telefon 160-as belső számán kell időpontot kérni. Az anyakönyvi hivatal ideiglenesen a városháza főbejárata melletti irodába költözött, időpontfoglalást a 0267 318 144-es telefonszámon kell igényelni. Kérik a lakókat, hogy az önkormányzatot érintő további információkért tárcsázzák a 0267 316 957-es központi számot vagy küldjenek üzenetet az info@sepsi.ro e-mail-címre.