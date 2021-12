A pályaválasztó Brassói Olimpia együttesénél Biljana Pešović, Ioana David, Ecaterina Armanu, Adina Ciciovan és Latinka Dušanić került be a kezdő ötösbe, a Sepsi-SIC alakulatánál pedig Jovana Pašić, Ioana Ghizilă, Orbán Nikolett, a frissen leigazolt Britney Jones és Brianna Fraser lépett pályára a kupanegyeddöntő sepsiszentgyörgyi odavágóján. A zöld-fehérek beragadtak a rajtnál, s lányaink két ziccert is kihagytak, a túloldalon viszont Pešović és Dušanić pontozott, s az első perc végére 5–0-ra vezetettek a Cenk alattiak. Orbán duplája indította be a címvédő pontgyártását, és az 5. percben csapatunk már előnyben volt (7–10). A folytatás Orbánról és alakulatunkról szólt, a Sepsi-SIC pedig 10–21-es eredményről várta a második játékrészt. Ezt a jó napot kifogó Orbán kétpontosa nyitotta meg, majd következett Pašić három és Alina Podar egy hárompontosa, amivel a SIC végleg leszakadt ellenfeléről (13–35). Innen már csak lányaink akarata érvényesült a pályán, s percről percre szembetűnőbb volt a két csapat közti tudáskülönbség. A 15. percben 18–40 volt a zöld-fehérek javára, akik csupán két negyed után eldöntötték a mérkőzést (22–60).

A térfélcsere után a Sepsi-SIC lazábbra vette a figurát, de még így is a mieink irányították a küzdelmet, és Shaqwedia Wallace triplájával 50 ponttal vezettünk (32–82). Az utolsó negyed 32–91-es állásról rajtolt, Ghizilă duplájával már száz fölött járt csapatunk, amely végül nagy pontkülönbséggel, 125–46 arányban nyerte meg a gyorsan egyoldalúvá vált találkozót. A mérkőzés legeredményesebbjének a 26 pontos Fraser bizonyult, mellette Orbán dupla duplával – 22 pont, 16 lepattanó – vette ki részét együttesünk fölényes győzeleméből. A brassói alakulattól a 17 egységig jutó Dušanić jeleskedett.

Női kosárlabda Román Kupa, negyeddöntő – odavágó: Brassói Olimpia–Sepsi-SIC 46–125 (10–21, 12–39, 10–31, 14–34). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 400 néző. Vezette: Amalia Marchiș, Vlad Dumitrescu, Vlad Antonio Sandu. Brassó: Pešović 4, David 3, Armanu 12/6, Ciciovan, Dušanić 17/3–Nistoroiu, Moroșanu, Atamaniuc, Pașca, Florea 2, Fincu 8/6. Edző: Dan Calancea. Sepsi-SIC: Pašić 15/9, Ghizilă 13/9, Orbán 22, Jones 4, Fraser 26–Podar 14/6, Botos 5, Cătinean 8, Croitoru 8, Wallace 10/9. Edző: Zoran Mikes.

A Román Kupa negyeddöntő csütörtöki mérkőzései: Târgoviște–Konstancai Phoenix (14 óra), Alexandria–Marosvásárhelyi Sirius (16.30 óra), Aradi FCC–Szatmárnémeti VSK (18 óra).

A címvédő Sepsi-SIC és a Brassói Olimpia csütörtökön is találkozik egymással a negyeddöntő visszavágóján, az együttesek közti harminchetedik összecsapásnak 16 órától ugyancsak a Sepsi Aréna ad otthont.