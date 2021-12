Kiállítás

EMŰK. Az Erdélyi Művészeti Központban megnyílt IttMást – Romániai magyar művészet 1975–1989 között című kiállítás megtekinthető március 12-éig keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. A kovásznai Kádár László Képtárban 2022. január 31-ig látogatható Bede Kincső fotóművész Három színt ismerek a világon című egyéni kiállítása. Jegyár: 4 lej felnőtteknek, 2 lej diákoknak, nyugdíjasoknak. A kiállítás hétfőtől péntekig 11–16 óráig látogatható a járványügyi szabályok betartásával. Látogatócsoportok jelentkezését a 0770 420 087-es telefonszámon várják.

SZÜNET. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes székházában, a Lábas Házban január 2-áig szünetel a látogatás.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Örkény István Tóték című groteszk játéka Bocsárdi László rendezésében ma 19 órától a nagyteremben látható. * A Tóték szilveszteri előadása december 31-én 18 órakor kezdődik, az előadás hossza három óra. Jegyek kaphatóak a központi jegyirodában és online a biletmaster.ro jegyértékesítő rendszeren. Az első sorokba 50, a tizedik sortól 40 lejbe kerül egy belépő.

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 11 órától Encanto (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 17 órától Pókember: Nincs hazaút (magyarul beszélő), 17.15-től Clifford, a nagy piros kutya (magyarul beszélő), 19.15-től A Gucci-ház (román felirattal), 19.45-től King’s Man – A kezdetek (román felirattal); csütörtökön: 11 órától Clifford, a nagy piros kutya (magyarul beszélő), 11.15-től románul beszélő, 17 órától Toxikoma (román felirattal), 17.15-től Spencer (román felirattal), 19.15-től Pókember: Nincs hazaút (román felirattal), 19.30-tól Mátrix: Feltámadások (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban pénteken 18 órától év végi hálaadó szentmisét ünnepelnek, 21 órától virrasztás lesz az altemplomban az Élet a Lélekben közösség szervezésében, 23.45-től a templomban hálát adnak az elmúlt évért és imádságban köszöntik az új esztendőt. Január 1-jén, szombaton 11 és 18 órától, vasárnap 9, 11 és 18 órától kezdődnek a

szentmisék.

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban pénteken 18 órától tartják a hálaadó szentmisét és az év végi beszámolót. Szilveszter éjszakáján 23.45-től nyitva lesz a templom, ha valaki éjfélkor szeretne a templomban imádkozni, de közös, vezetett szertartás nem lesz. Szombaton vasárnapi miserend lesz: 8, 10, 12 és 18 órától lesznek szentmisék.

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval, 7.05-től Ima a hivatásokrét (29.), 8 órától szentmise Nagyváradról, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Örvendetes rózsafüzér. Honlap: mariaradio.ro.

Kisvonattal Sugásfürdőre

Sugásfürdőre is utazhatnak szerdától a sepsiszentgyörgyiek a nemrég üzembe helyezett kisvonattal. A turistavonat december 29. és január 9. között szerdától vasárnapig 11–16 óráig Sugásfürdőre, 17–19 óráig a városban közlekedik. Sugásfürdőre óránként indul majd a szerelvény a Borvíz utcából, a Vártemplom melletti parkolóból: a városból egészkor, Sugásfürdőről pedig félkor tér vissza. Jegy a helyszínen váltható, gyermekeknek 3, felnőtteknek pedig 5 lejbe kerül. A téli sportok kedvelői ugyanakkor továbbra is igénybe vehetik a Multi-Trans sugásfürdői menetrend szerinti járatait, ezek keddtől vasárnapig 10 órakor indulnak a Lábas Ház előtti megállóból.

A kalandvonat a téli vakációban a városban is közlekedik, az érdeklődők 17 és 19 óra között szállhatnak fel rá a Bod Péter Megyei Könyvtár előtt, ahonnan a járatok minden órában kétszer, félkor és egészkor indulnak. A városi körutazás ára is gyermekeknek 3, felnőtteknek 5 lejbe kerül. Hétfőn és kedden, illetve január 1-jén és 2-án a kisvonat nem közlekedik.

Vöröskereszt-tombola

A karácsonyi tombolahúzás nyertes számai: 1165, 355, 120, 711, 857, 625, 928, 498, 743, 746, 332, 883, 748, 186, 266, 430, 809, 148, 608, 1011, 503, 212, 110, 36, 1199, 671, 929, 403, 742, 1101, 1067, 904, 1001, 459, 1077, 207, 22, 113, 338, 48, 129, 258, 1019, 404, 1181, 335, 119, 387, 613, 24, 1058, 84, 56, 791, 492, 252, 256, 1014, 395, 37, 393. A nyeremények átvehetők január 10-től kezdődően a Kovászna Megyei Vöröskereszt székhelyén, Sepsiszentgyörgyön a Kós Károly út 7. szám alatt.

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia gyógyszertár teljesít szolgálatot.

KÖZÜZEMEK-ÜGYFÉLFIÓK. Ügy­félszolgálati irodája mellett a Közüzemek Rt. online felületén is várja ügyfeleit az apacov.ro honlapon. A szolgáltatás a honlap Online ügyintézés menüjében elérhető: név és ügyfélkód alapján lehet új ügyfélfiókot létrehozni, a regisztrációhoz egy érvényes e-mail-

címre is szükség van. Sikeres regisztrációt követően fiókaktiváló e-mailt küld a szolgáltató. Az ügyfélfiók a következő lehetőségeket kínálja: vízóraállás bejelentése; számlák megtekintése és letöltése; éves számlaérték-diagram megtekintése; online számlafizetés.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Telefon: 0741 568 527.