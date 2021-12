Ezernél több új eset

Több mint kétszer annyi új fertőzést jelentettek kedden, mint hétfőn, az elhunytak száma pedig közel háromszorosa az előző napinak, de a kórházi betegek (és ezen belül a súlyos esetek) száma és az országos fertőzöttségi átlag is csökkent, utóbbi jelenleg 0,49 ezrelékes.

Az elmúlt 24 órában 1144 fertőzést igazoltak, ebből 5-öt Háromszéken, ahol 0,45 ezrelékre apadt a fertőzöttség. Ebben az időszakban 67 áldozatot szedett a járvány (ezúttal nincs korábbi eset), közülük 65 szenvedett más betegségtől is, az a 10 személy is, aki be volt oltva. Kórházban jelenleg 2418-an vannak (349-cel kevesebben, mint az előző napon), intenzív terápiára 393-an szorulnak (40-nel kevesebben, mint hétfőn). A beutaltak közül 54 kiskorú, 7-et az intenzív osztályon ápolnak. További 10 483 igazoltan fertőzött személy elkülönítésben tartózkodik, és majdnem tízszer ennyien, 97 858-an vannak karanténban.



Egyévi oltásmérleg

2021 december 27-ig a 12 év fölötti lakosság 46,8 százalékát sikerült beoltani az egy éve kezdődött oltási kampányban – közölte Valeriu Gheorghiță katonaorvos. Az egyik közösségi portálon közzétett üzeneté­ben a kampány koordinátora elmondta: az elmúlt egy évben több mint 15,749 millió adag koronavírus elleni vakcinát adtak be a húszmilliós Romániában: 7,918 millióan kaptak legalább egy oltást, 7,781 milliónál többen mindkét adagot beadatták, 1,96 millióan pedig az emlékeztető (típus szerint második vagy harmadik) oltást is. A kampányvezető köszönetet mondott mindenkinek, aki beoltatta magát, és ezzel a bizalom üzenetét továbbította környezetében. Úgy vélte: csakis az empátia, az őszinteség és a párbeszéd útján lehet legyőzni a félretájékoztatást, a gyanakvást, és a bizalmatlanságot.