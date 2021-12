TÖBB GÁZT IMPORTÁLTUNK. Románia 2,283 millió tonna kőolaj-egyenértékű (tonne of oil equivalent – toe) földgázt importált 2021 első tíz hónapjában, ami 68,4 százalékkal (927 500 toe) több a tavalyi év azonos időszakában behozott mennyiségnél – közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS).

A kitermelt földgázmennyiség lassabban, 6,005 millió tonna kőolaj-egyenértékre nőtt, ami 0,4 százalékkal (21 000 toe) haladja meg a tavaly január és október között regisztrált volument. Az országos előrejelzési bizottság az idei földgázkitermelést 7,4 millió, az importált mennyiséget pedig 2,32 millió tonna kőolaj-egyenértékre becsüli, ami 1,5, illetve 38 százalékos növekedést jelentene 2020-hoz viszonyítva. A testület 2022-re 7,475 millió toe termelést (plusz 1 százalék) és 2,795 millió toe behozatalt (plusz 20,5 százalék) prognosztizál. Románia 2019–2030 közötti időszakra vonatkozó energetikai stratégiája értelmében az ország földgáztermelése 2025-ben éri el a 132 terawattórás (TWh) csúcsot a Fekete-tengeri kitermelésnek köszönhetően, ez 2030-ra 96 TWh-ra, 2050-re pedig 65 TWh-ra

csökken. (Krónika)

EGY RÉG VÁRT LEMONDÁS. Lemondott tisztségéről Simona Neumann, a Temesvár Európa Kulturális Fővárosa 2021 Egyesület ügyvezetője. A Bánság fővárosa eredetileg 2021-re nyerte el az Európa Kulturális Fővárosa címet, ám a koronavírus-járvány miatt az Európai Tanács hozzájárult ahhoz, hogy 2023-ra halasszák a rendezvénysorozatot. Simona Neumann lemondólevelében arról ír, hogy személyesen hozta meg a döntését, miután azt érezte, hogy összeomlott benne az a motiváció, mely a pályázat kidolgozásakor és a projekt menedzselése során vezette. Hozzátette: véget ér számára a küldetés, amelyért egy nemzetközi karriert otthagyva közel tíz éve hazaköltözött Temesvárra. Azt is hozzátette, hogy lemondásával utat kíván nyitni a politikai, közigazgatási döntéshozóknak, hogy a kulturális fővárosi projekt rájuk háruló feladataira összpontosítsanak. A kulturális fővárosi projektet koordináló egyesület vezetése ugyanis évek óta a bírálatok középpontjában állt, az elhibázottnak tartott menedzsment miatt a legismertebb kulturális személyiségek léptek ki belőle. Nicolae Robu, Temesvár korábbi polgármestere 2020-ban ki is iktatta az egyesületet a kulturális főváros projektjeinek a finanszírozásából, és közvetlenül nyújtott támogatást a projekt egyes programjainak előkészítésére. Ezt a gyakorlatot a 2020 őszén temesvári polgármesterré választott Dominic Fritz is folytatta, mi több, ez év júniusában Temesvár polgármestere, a Temes megyei önkormányzat elnöke és a kulturális miniszter közös levélben közölte a kulturális fővárosi cím brüsszeli illetékeseivel, hogy az egyesület vezetése már nem élvezi a bizalmukat; levelükben kételyeiket fejezték ki, hogy az egyesület vezetése képes a kulturális programok megszervezésére. (MTI)

BETÖRT A PARLAMENTBE. Rendőrt hívtak hétfőre virradó éjszaka a parlament belső őrzésével megbízott csendőrök, mert egy ismeretlen személyt találtak az épületben. A behatolóról kiderült, hogy ír állampolgár, aki annyit ivott valami mulatságban, hogy nem találta meg a szállodáját. Hogy mégis aludjon valahol, átugrotta a parlament kerítését, betört egy ablakot, és már bent is volt. Aztán a hűvösre került: a fővárosi rendőrség őrizetbe vette, az ügyészség pedig munkahelyre való jogtalan behatolás és rongálás miatt indított kivizsgálást ellene. (G4media)