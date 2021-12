Kihirdette Iohannis a költségvetési törvényt

A taláros testület döntése után Klaus Iohannis államfő ki is hirdette a törvényt, amelyet a parlament december 23-án fogadott el, az USR pedig 24-én támadott meg arra hivatkozva, hogy megszegi a törvény előtti egyenlőség alkotmányos elvét, mert a kormány nem a települések szükségleteinek arányában biztosít forrásokat az önkormányzatoknak. Az USR szerint az oktatáshoz való jog is sérül azáltal, hogy a költségvetés nem biztosít forrásokat a diákok ingyenes utaztatására, emellett pedig sérült a kétkamarás törvényhozási rendszer rendje is, mert a két ház együttes ülésén módosította a sarkalatos pártfinanszírozási törvényt, pedig a módosítást előbb a szenátusnak, majd a képviselőháznak kellett volna elfogadnia. Nicolae Ciucă kormányfő azonban úgy látja, a 2022-es költségvetési törvény ,,kiegyensúlyozott, felelős és realista”, az EU pénzügyi forrásainak felhasználásával képes a gazdaság közép- és hosszú távú megszilárdítására. A jövő évi állami költségvetést 5,8 százalékos hiányra, 4,6 százalékos gazdasági növekedésre és 6,5 százalékos inflációra építették fel. Az is benne van, hogy az államadósság – az uniós módszertannak megfelelően – nem haladhatja meg a nemzeti össztermék 49,8 százalékát.