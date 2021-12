Adóemelés infláció szerint

Elmondta: a tervezetet közvitára bocsátották, de a megadott határidőig egyetlen lakossági észrevétel sem érkezett be, ezért az előző évek gyakorlatát folytatják jövőben is, azaz a természetes személyeknek a törvény által megengedett legkisebb értékű adót kell befizetniük a tulajdonukban levő ingatlanok (területek, épületek) után, a gépjárművekre kivetett adó azonban a magasabbak közé tartozik. Kivételt az elhanyagolt külsejű épületek képeznek, ezekre akár ötszörös büntetőadót is kiróhatnak. Ezzel az eszközzel – amelyet a rendezettebb utcakép remé­nyében vetnek be – továbbra is élni kíván a városvezetés. Az adókat két egyenlő részletben kell kifizetni, az elsőt március 31-ig, a másodikat szeptember 30-ig, de aki március végéig az egész évi adóját lerója, az 9 százalékos kedvezményt kap.