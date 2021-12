Máthé László, a vállalat igazgatója szerint tisztában vannak azzal, hogy Sepsiszentgyörgyön több olyan utca is van, ahol nehéz parkolóhelyet találni, amint azt is megértik, hogy az ünnepi időszakban a legtöbben otthon tartózkodnak és a járműveiket ott hagyják, ahol éppen helyet találnak, így a kukák előtt is. A tilosban hagyott járművektől a kukásautó nem fér oda a szigethez és nem tudják elszállítani a hulladékot. Főleg a süllyesztett konténerek esetében fontos, hogy járműveikkel odaférjenek, ezeket a tárolókat ugyanis különleges daruskocsival ürítik, egészen nagy méretű zsákokat kell kiemelni a földből, a művelethez pedig elég nagy hely szükséges. Ha valaki túl közel parkol a konténerhez, akkor vagy a daru karja nem fér oda, vagy az autóhoz ér hozzá a zsák, amit szeretnének elkerülni. Ami a zárt hulladékszigeteket illeti, mivel itt kerekes tárolókba gyűjtik a szemetet, a jellemző probléma az, hogy a „parkoló” kocsiktól nem nyílik ki az ajtó vagy nem fér ki köztük a konténer – részletezte az igazgató.

Máthé László elmondta: azt szeretnék elkerülni, hogy a lakókat teli kuka fogadja, amikor a szemetet leviszik, ezért a hulladék elszállítása folyamatos. Akárcsak karácsonykor, az új év fordulóján is dolgoznak, a hatékonyság végett viszont nyomatékosan kérnek mindenkit, hogy biztosítsák kollégáik hozzáférését a konténerekhez. „Ha a hulladékot nem szállítjuk el, mindenkinek gond” – hívta fel a figyelmet az igazgató. (ndi)