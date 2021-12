A gyermeki örömnél nincs szebb – véli Dancs Melinda, a Szeretetdoboz akciót kezdeményező csoport egyik tagja. Ő Sepsiszentgyörgyön és Sepsiillyefalván vett részt a karácsonyi csomagosztásban, s bár korábban is tudta, hogy akár közvetlen közelében is élnek, élhetnek nélkülöző családok, úgy tartja, igazán csak akkor lehet megérezni, megérteni a helyzetüket, ha az ember közvetlenül megtapasztalja. Egy tízgyermekes sepsiszentgyörgyi család – ahol az édesapa egyedül neveli gyermekeit – nagyon közel került a szívéhez, lapunknak azt mondta, a gyermekek mosolyát, örömét sokáig nem felejti el. A szeretetdobozok mellett téli bakancsokat is hagytak a családnál, a lábbeliket egy nagy dobozban vitték, hogy méret szerint tudjon választani, akinek arra van szüksége. Melinda elmondta, ahol jártak, mindenütt örvendtek a gyermekek a legkisebb csokoládénak is, egy hölgy tizenhárom kalácsot adományozott a Vöröskeresztnek, azokat is a szeretetdobozokkal együtt adták át a felkeresett családoknak. Az ötödéves egyetemista úgy véli, hét társával együtt sok mindent átértékelnek a látottak, tapasztaltak alapján és ezentúl jobban örvendenek annak, amijük van, s tán nem is lesznek olyan karácsonyaik a jövőben, amikor ne tennének valamit a nélkülözőkért.

Ne legyen hétszer Mikulás, inkább áldás legyen minden nap – véli Opra Szende, a Kovászna Megyei Vöröskereszt önkénteseinek irányítója, aki egész esztendőben azon munkálkodik csoportjával, hogy szeretetet vigyenek és segítsenek a hátrányos helyzetben élő családokon, időseken. Idén külön öröm volt számukra, hogy több helyi civil szervezet is a Vöröskeresztet kérte fel, hogy célba juttassa a karácsonyi ajándékokat, mivel ők közelről ismerik a leginkább rászorulókat. Ezen a tapasztalaton alapszik a Vöröskereszt téli programjának lebonyolítása is, amelybe a szervezet a háromszéki településeken élő segítőit is bevonja.

Karácsony előtt tizennyolc településen összesen hatszáz családhoz juttattak el élelmiszercsomagot, ha lesz elegendő támogató, márciusig folytatnák a programot – tudtuk meg a megyei Vöröskereszt igazgatójától. Papp Adolf elmondta, a németországi Johannita rend és a sepsiszentgyörgyi Rotary Klub a fő támogatója a programnak, a tegnap kisorsolt karácsonyi tombolából begyűlt összeget is erre fordítják. A helyi Rotaryval közösen egy másik program is működik, amely révén húsz háromszéki családot támogatnak egész esztendőben. Az Állítsuk meg az éhezést elnevezésű program kedvezményezettjei minden hónapban kapnak egy alapélelmiszerekből álló csomagot, de ha a családnak nagy szüksége van fűtőkályhára vagy egyéb nélkülözhetetlen dologra, igyekszenek azt is beszerezni – mondta Papp Adolf.

A Kovászna Megyei Vöröskereszt továbbra is fogadja cégek és egyének adományait, akik általuk szeretnének segíteni a nélkülöző embereken, elsősorban pénzadományra számítanak, mert abból célirányosan tudják megvásárolni azt, amire az érintetteknek a leginkább szüksége van.