Kezdődik az ötödik hullám

A legrosszabb forgatókönyv szerint 25 ezer vagy annál is több koronavírusos beteget kell majd kórházban kezelni, és közülük 1500-an szorulhatnak intenzív terápiára – jelentette be Adriana Pistol, az országos közegészségügyi intézet fertőző betegségekkel foglalkozó központjának igazgatója, aki szerint a járvány ötödik hulláma Romániában is megkezdődött, és január végén már valószínűleg közösségi szinten fog terjedni az omikron variáns, ami január közepére válik uralkodóvá az országban. Alexandru Rafila egészségügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy a hatóságok próbálnak minél jobban felkészülni az ötödik hullámra. Szerdán 1271 új fertőzést jelentettek – ennyi legutóbb december elején volt, azóta csak csökkent.

Rosszabb lehet a negyediknél

Adriana Pistol szerint az egészségügyi rendszer legalább annyira túlterhelődik, mint októberben, de lehetséges, hogy ez a hullám gyorsabban, 31 nap alatt tetőzzön, mert az omikron változat jobban terjed, mint a delta, amely az őszi, 52 nap alatt tetőző negyedik hullámot okozta. Véleménye szerint az ötödik hullámot sem fogjuk tudni elkerülni, mert a lakosság egy igen jelentős része bármikor megbetegedhet, hiszen a leginkább veszélyeztetettebbek – a 65 éven felüliek és a krónikus betegek – mintegy 60 százaléka nincs beoltva, és a beoltottaknak is csak 25 százaléka jelentkezett a harmadik adagért. A fertőzések követését megnehezíti, hogy nagyon sokan jöttek haza az ünnepekre, és nem mindenki tartja be a karantént, ráadásul a Covid-tanúsítvány elfogadása is késik.

A szakember elmondta: három forgatókönyvvel készülnek, az első a fertőzések napi 10 százalékos növekedésével és a fertőzöttek alig 5 százalékának a beutalásával számol, a második 6 százalékos növekedéssel, de az esetek 20 százalékának beutalásával, ezen belül pedig 10 százalékra teszi az intenzív terápiára szorulók arányát, a harmadik és legrosszabb eset pedig napi 10 százalékos növekedést, 20 százalékot meghaladó beutalásokat, ezen belül 10-12,5 százalékos intenzív kezelést vetít előre. Adriana Pistol hangsúlyozta: ezek csak előrejelzések, amelyek alapján az egészségügy próbál felkészülni, a valóságban lehet kevesebb vagy akár több eset is.

Az egészségügy készül, a politikum halogat

A hatóságoknak megoldást kell találniuk az oltási kampány újjáélesztésére, az egészségügyi szakemberek bevonásával is, mert a vírus terjedését lelassító intézkedés, a Covid-tanúsítvány sajnálatos módon nem volt elfogadva, habár mi előkészítettük – nyilatkozta Alexandru Rafila szociáldemokrata egészségügyi miniszter, aki szerint elválik, hogy van-e politikai akarat a Covid-tanúsítvány bevezetésére. Azt is elmondta: a negyedik hullám az egészségügyi rendszer forrásait meghaladta, az Európai Unió országai közül itt volt a legnagyobb a halandóság, a fertőzöttek 3 százaléka hunyt el, és emellett a más betegségekben szenvedők egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan jutottak orvoshoz. Nem kívánják, hogy ez megismétlődjön, a teljes lezárást azonban el szeretnék kerülni, mert nagyon kihatna a gazdaságra; az iskolákat is nyitva szeretnék tartani. Inkább megelőzésre törekednek, ezért a tesztelést kiterjesztik a családorvosi rendelőkre is, és lépéseket tettek a megfelelő gyógyszerek beszerzésére, köztük a Pfizer által gyártott, és az Amerikai Egyesült Államokban már jóváhagyott Paxlovid antivirális orvosságra. Rafila elmondta: az ötödik hullámban csökkenteni szeretnék az áldozatok számát.

A Covid-tanúsítvány elfogadására létezik egy sürgősségi kormányrendelet és egy tövénytervezet – közölte (újságírói kérdésre válaszolva) Nicolae Ciucă kormányfő, aki szerint nincs esély arra, hogy két héten belül elfogadják a jogszabályt, de a helyzet függvényében döntenek majd. A kormányban, mert a parlament vakációra ment. A Hotnews hírportál egyébként úgy tudja, hogy a kormánykoalíció napirendjéről teljesen eltűnt a zöld igazolvány témája: habár korábban a Nemzeti Liberális Párt és a Szociáldemokrata párt vezetői is azt hangoztatták, hogy év végéig kötelezővé teszik a védettséget a munkahelyeken, egyik párt sem mer felelősséget vállalni a döntésért, és Klaus Iohannis államfő is azt javasolta nekik, hogy mondjanak le az ötletről, mert bizonyos jelek szerint óriási utcai tiltakozásokat váltana ki a bevezetése.

15 megyében nőtt az esetszám

Eközben a fertőzés terjed. Habár az országos fertőzöttségi átlag az előző napi 0,49 ezrelékről 0,48-ra csökkent, szerdán már 15 megyében voltak emelkedőben a számok. Összesen 1271 új esetet jelentettek – ebből 21-et Háromszékről, amivel megyénk fertőzöttsége 0,45-ről 0,47 ezrelékre emelkedett –, és 35 elhalálozást, közülük 2 korábban történt. Az áldozatok között huszonéves is van; 32-en oltatlanok voltak, a 3 beoltott elhunytnak más betegségei is voltak. Kórházban jelenleg 2359 koronavírusos beteget ápolnak, 392 állapota súlyos. 55 kiskorú is be van utalva, közülük 7 fekszik intenzív osztályon. További 10 353 igazoltan fertőzött személy elkülönítésben tartózkodik, 93 695-ön pedig karanténban vannak.