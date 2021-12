Részvét

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak tisztelt barátunk és a munkánkban segítő ELEKES KÁROLY közgazdász elhunyta alkalmából.

Nyugodjál békében.

A Volt Politikai Foglyok Háromszéki Szervezete

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk, édesapánkra,

a csíkszentdomokosi születésű

LUKÁCS LÁSZLÓRA,

aki 18 éve hagyott itt bennünket. Áldott emléke szívünkben él.

Szerettei

Nincs a napnak egyetlen órája, hogy ne gondolnánk fájó szívvel rá. Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. Az ész megérti, de a szív soha, hogy egyszer mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. Az élet elmúlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. Soha el nem múló szeretettel, örök hálával emlékezünk a négy éve elhunyt kökösi születésű sepsiszentgyörgyi

KEREKES SÁNDORNÉ

ZOÓR HILDÁRA.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény, de lelkünk egy darabja utadon elkísér. Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy. Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk MÁTHÉ ATTILÁRA

halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Egy könnycsepp a szemünkben értetek él, / Egy gyertya az asztalon értetek ég, / Egy fénykép, mely őrzi emléketek, / S egy út, mely elvitte az életetek. / A bánat, a fájdalom örökre megmarad, / Mindig velünk lesztek, az idő bárhogy is halad.

Örök hiányukat érezve, szeretetüket szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt

ADORJÁNI GYŐZŐRE

és nejére,

ADORJÁNI JUDIT MÁRTÁRA.

Fiuk, menyük

és unokájuk

