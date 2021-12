Történelmi emlékeinkről

Valakik onnan a mélyből, a sötétség birodalmából félhold alakú léket vágtak a Mária csillagai közé terített kék álmainkon, és ez félelemmel tölti el a szívemet. Nem az unió kék lobogóját féltem – régóta nem érzek már véle semmiféle közösséget –, magyarságunk sorsáért aggódom, most először a nyugati barbárságtól féltem a népemet.

Nekünk itt, a Duna és a Tisza közén sok évszázados, fájdalmas emlékeink vannak a félhold zsoldosai okozta borzalmakról, s okultunk is a vérszomjas agák és a kegyetlen bégek törvényei szerint működő világ kegyetlenségeiből: országunkkal együtt a kultúránkat is elemésztették volna, ha nem lett volna erős a kereszténységbe vetett hitünk, ha nem leltünk volna oltalomra Mária tizenkét csillaga által megrajzolt határokon belül. Európa – magát az emberi civilizáció letéteményesének hirdető, nyugati fele – régen nem alkalmas arra, hogy a katedrálisok méltóságához mérje magát, Európa nyugati fele asztaltáncoltató szeánszok, okkultista szertartások birodalma lett, régen föladva tekintélyt, méltóságot, szeretetet, nemes hagyományokat és bátor önbecsülést egyaránt. Európa nyugati felében régen elveszett a nyílt tekintet fénye, alattomos indulatok építenek a számunkra sunyi világot. Délvidékünk nemes lelkű szülöttje, Herczeg Ferenc a verseci Várhegy napfényben tündöklő falai tövében fogalmazta meg az utókornak szánt üzenetét: az emberi fölemelkedés föltétele, hogy szívünkben és lelkünkben elvégezzük a civilizáció hatalmas munkáját, hogy megleljük a fölemelő és megtartó keresztény-nemzeti örökséget. Elődeink ezt határozottan fölismerték ott, az ország déli szögletében, be-betörő, ázsiai-balkáni hordák harci lármájának visszhangjában. Magukat kiválasztottnak vélt uniós hivatalnokok most azonban újra meghívót küldtek a félhold hordái számára, s ezzel léket ütöttek kontinensünk békés jövőjén.

Mák Ferenc (Budapest)

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete által kiadott Gúnyhatár – Léphaft-karikatúrák körülírva című kötetből (Illyefalva, 2021, szerk. Ambrus Attila)

