Szilveszteri utcabál Kézdivásárhelyen

A MIK szervezésében sorra kerülő óévbúcsúztató rendezvény 19 órakor kezdődik és éjfél után egy óráig tart. Élő koncertek ezúttal nem lesznek, helyette LED-fal segítségével vetítik ki – elsősorban helyi – zenekarok videoklipjeit, de jól ismert humoristák arca is felbukkanhat. Talpalávalót biztosít továbbá Dj Turbo G, őt is közvetítik. A szervezők mindenkit szeretettel várnak mindenekelőtt Kézdivásárhelyről és a környékéről. A hatályos járványügyi szabályok értelmében kötelező lesz a védőmaszk viselése, valamint az ajánlott távolság betartása. A LED-falat a Rockkarácsony Egyesület, a hangosítást pedig a Galaxis Sound&Light&Stage biztosítja, a 12 órakor kezdődő tűzijáték a Club For You-nak köszönhető, és nem utolsósorban köszönettel tartozik a MIK Kézdivásárhely önkormányzatának is, amely biztosítja a helyszínt, valamint segít az út lezárásában, és nem utolsósorban áramot biztosít.