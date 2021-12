Harmadik napja emelkedik az esetszám

Növekedőben van ismét a koronavírusos fertőzések száma: csütörtökön 1497 új esetet jelentettek (a szerdai 1271-hez képest), és kicsit több elhalálozást is: 37-et a szerdai 35-höz képest.

Országszinten már 18 megyében és a fővárosban emelkedik a járványgörbe, köztük Háromszéken is, ahol 23 újonnan igazolt esettel 0,48 ezrelékre kúszott fel a fertőzöttségi mutató. Jelenleg – második napja – ennyi az országos átlag is, ami szerdáig még csökkenőben volt.

Kórházban 2365 koronavírusos beteget ápolnak (6-tal többet, mint szerdán), intenzív osztályon 402-en vannak (10-zel többen). 55 kiskorú is be van utalva, közülük 7 szorul intenzív ellátásra, ugyanannyi, mint az előző napon. További 10 608 igazoltan fertőzött személy elkülönítésben tartózkodik, 87 234 pedig karanténban. Az elhunytak közül 31 nem volt beoltva, a 6 beoltott áldozat pedig más betegségekben is szenvedett. A 37-ből egy elhalálozás korábban történt.

A közegészségügyi intézet (INSP) legfrissebb, heti jelentése szerint a december 20–26 között megfertőződöttek 67,8 százaléka és az elhunytak 88,9 százaléka nem volt beoltva. Az elhunytak 93,2 százaléka legalább egy másik betegségben is szenvedett, 85,9 százaléka 60 évesnél idősebb, 54,5 százaléka pedig férfi volt. A beoltott és mégis megfertőződött személyek több mint fele vagy közvetlenül az oltás után vagy a második adag oltás után több mint hat hónappal kapta el a vírust.

Lassítani a terjedést

A fertőzések számának növekedését nem tudjuk megállítani, de a terjedés sebessége is fontos, mert ha rövid idő alatt nagyon sok új eset van, torlódás alakulhat ki az egészségügyi rendszerben – jelentette ki Alexandru Rafila egészségügyi miniszter tegnap. Hozzátette: ha naponta 25 ezer új fertőzött lesz, és ezek 10 százalékát be kell utalni, az naponta 2500-zal növeli a kórházi beutalásokat. A minisztérium a járvány lassítására keres megoldásokat, mert ,,fel kell készülni a legrosszabbra is”, de egyelőre még nagyon sok az ismeretlen tényező; van remény arra, hogy enyhébben betegedjenek meg a fertőzöttek, és így könnyebben átvészelhetjük az ötödik hullámot – mondta még. A miniszter egyébként úgy véli, hogy az oltottsági arányok jobbak a hivatalos statisztikáknál, és az eddig beoltott közel 8 millió személy az ország valós lakosságának akár 50 százalékát is jelentheti, hiszen a statisztikák 19,3 millió polgárral számolnak, de ezek közül több milliónyian élnek külföldön.

Románia a hivatalosan 40 százalékos oltottsággal az utolsó előtti helyen áll az Európai Unióban, ahol az átlagos oltási arány közel duplája ennek, nagyjából 78 százalékos. Rafila szerint egy hagyományos gyártmányú oltás tudná növelni az oltási hajlandóságot Romániában, ahol a parlamentben ismételten elutasított munkahelyi COVID-tanúsítvány nélkül a kormányzatnak kevés fegyvere van az ötödik járványhullám ellen. Rafila szerint nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy ismét túlterhelődnek a kórházak, ahol továbbra is magas a tűzveszély, részben az elavult infrastruktúra, részben az emberi hibák miatt. Végül az egészségügyi miniszter az egyéni felelősséget és megelőzés fontosságát – a maszkviselést, az oltást, a gyakori szellőztetést – hangsúlyozta.