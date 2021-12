Csökkentenék az iskolaelhagyást

Több olyan jogszabályt is elfogadott tegnapi – e héten már a harmadik – ülésén a kormány, ami az országos helyreállítási tervbe (PNRR) foglalt vállalások megvalósításához szükségesek. Ezek közül néhányat Sorin Cîmpeanu oktatási és Dan Vîlceanu európai alapokért felelős miniszter mutatott be.

Sorin Cîmpeanu elmondta: az iskolaelhagyás visszaszorítása az egyik legfontosabb cél, amelyet Románia 11,3 százalékra akart leszorítani, de ez nem sikerült, 2020-ban 11,6 százalék volt – most pedig a 9 százalékot akarják elérni. Jelenleg 3235 iskolában magas a korai elhagyás veszélye, ezek közül legalább 2500-at beválogatnak a programba, és 750 máris megkapja a pénzt. Az érintett tanintézmények háromnegyede kis létszámú, falusi iskola, ahol a diákok átlag 26 százaléka morzsolódik le. A kormány 543 millió euró vissza nem térítendő támogatást szán ezekre az iskolákra, és a pedagógusok érzékenyítésére is gondja lesz. A járvány miatt két éve leállított tantárgyversenyeket és olimpiákat újra megszervezik, ha szükséges, akár online módon is.

Dan Vîlceanu elmondta: hét jogszabályt fogadtak el, köztük a víz- és szennyvíz-szolgáltatásra vonatkozó törvénnyel kapcsolatos sürgősségi kormányrendeletet, a vasúthálózat 2021–2025 évi fejlesztési stratégiáját, a kibernetikai biztonságra vonatkozó stratégiát és a digitális munkacsoport felállítását, a kockázati tőkealap létrehozására vonatkozó memorandumot, a felhagyott szénbányákra vonatkozó szabályozást, valamint az iskolaelhagyásra vonatkozó határozatot. Emlékeztetett arra, hogy pár napja létrehozták az új nyugdíjtörvényt kidolgozó bizottságot, és megjegyezte, hogy ebben a témában a Világbank lesz a kormány tanácsadója.

A tegnapi kormányülés előtt Nicolae Ciucă miniszterelnök is beszélt az iskolaelhagyás csökkentéséről és más napirendre tűzött tervezetekről, köztük több település közművesítéséről, amire a következő években 968 millió euró hívható le a PNRR révén. Emlékeztetett arra, hogy decemberben Románia megkapta az uniós helyreállítási alapból a vissza nem térítendő támogatás első részletét, 1,8 milliárd eurót, jövő év elején pedig megérkezik a kedvezményes kamatú kölcsön első részlete, 1,9 milliárd euró. Nicolae Ciucă tájékoztatása szerint az ország reformokra és infrastruktúra-fejlesztésekre is kap finanszírozást. Utóbbiakra példaként az észak-erdélyi autópálya Magyarnádas (Nădăşelu)–Magyarzsombor (Zimbor) és Magyarzsombor–Vaskapu (Poarta Sălajului) szakaszának megépítését, illetve az ország áramtermelési kapacitásának növelését említette. A miniszterelnök közölte azt is, hogy mivel a PNRR-be foglalt reformok és beruházások a kormányprogram részét képezik, személyesen fogja felügyelni a végrehajtásukat.