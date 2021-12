Adjon Isten, ami van

Nem volt könnyű év az idei, hiába reméltük tavaly ilyenkor, hogy szabadulunk a koronavírus-járvány szorításából, mindennapjainkat 2021-ben is nagyban meghatározta a pandémia: korlátozások, félelmek közepette élhettünk csak – mi, akik élhettünk, hiszen sokan, túl sokan távoztak közülünk. És mégis: mi vagyunk elégedetlenek, mégis mi méltatlankodunk, panaszkodunk, lázadunk, mi vagyunk azok, akik elfelejtik, milyen jó élni, örülni, csak úgy lenni szeretteink közelségében.

Talán csak amikor belülről nézzük a kórház falait, csak akkor döbbenünk rá sokan, milyen jó is az, hogy van egészségünk. Hogy mekkora kincs az, ha olyan természetes a levegővétel, mint amilyennek a levegővételnek lennie kell, micsoda áldás az, hogy nem szorulunk oxigénmaszk vagy lélegeztetőgép segítségére. És talán csak az üres teret, a kihalt várost látva jut eszünkbe, mennyivel másabb a hangulatunk, amikor sokan vagyunk, amikor rendezvényektől, koncertektől hangos a központ, amikor színházba, könyvbemutatóra, moziba járhatunk és utána beülhetünk egy vendéglőbe, mert van, hova és van, kivel. Igen, a sokszor oly bosszantó zsúfoltság, tömeg, zaj mennyire tud hiányozni akkor, amikor csak csend van és magány! Kedvenc sportcsapataink győzelmei, sikerei érnek-e ugyanannyit, ha csak képernyőről követhetjük a mérkőzéseket, vagy játsszanak inkább rosszul, csak lehessünk ott, szurkolhassunk együtt? Igen, ha meccset rendeztek, idén is az volt az első kérdés, hogy azon részt vehetünk-e, csak utána következett, hogy milyen esélyekkel vagy épp milyen formában lép pályára a csapat. Hogy mit jelent a közösségi élmény, most látjuk csak igazán, amikor korlátokba ütközik egy-egy rendezvény megszervezése, amikor tilos sokaknak egy helyre összegyűlni, amikor alig van élmény és alig van közösség.

Nehéz év volt az idei, és az újra meredeken emelkedő járványgörbéket, a mindinkább elszabaduló árakat, a szomszédos ország határán gyülekező fegyveres csapatokat látva az előttünk álló sem ígérkezik könnyűnek. Talán itt az ideje, hogy még inkább hálásak legyünk és megbecsüljük mindazt, ami e nehéz időkben még van nekünk: a reményt, a békét, a hitet, egymást.