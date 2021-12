Vígjátékok várják ma este a közönséget

Kolcsár József, a kézdivásárhelyi színház vezetője, szilveszteri előadásának rendezője lapunknak elmondta, hogy Lung László Zsolt színművész, a Vigadó Művelődési Ház igazgatója hívta fel a figyelmét Claude Magnier darabjára, ő pedig azonnal ráharapott, mert tökéletesen alkalmasnak találta arra, hogy ebből készüljön az idei szilveszteri előadásuk. Ilyenkor felhőtlen kikapcsolódásra vágyik a közönség, ez a szöveg pedig nagyon hasonlít a korábbi évek nagy sikerű vígjátékaihoz, amilyenek például a Ray Cooney-darabok voltak. Claude Magnier művéből két ismert film is készült (1967-ben és 1991-ben), az egyik Louis de Funès, a másik Sylvester Stallone főszereplésével. Kolcsár József lapunknak úgy fogalmazott, hogy valójában azért kezdett el foglalkozni ezzel a szöveggel, mert adott volt hozzá két nagyszerű színész: Lung László Zsolt, a kézdivásárhelyi közönség nagy kedvence, és Barti Lehel András, aki idén szerződött az Udvartér Teátrum társulatához, és aki a Hol a stukker?! című előadásban már bizonyította rátermettségét. Korábbi szilveszteri előadásaikhoz hasonlóan ez is sokszereplős darab, melyben a társulat állandó színészei, Kiss László, Pascu Tamara mellett több visszatérő vendégművésszel is találkozhatnak a nézők: újra láthatjuk a kézdivásárhelyi színház színpadán Gulácsi Zsuzsannát, Némethy Zsuzsa is visszatérő vendégnek számít, Bajkó Edina és Kiss Eszter is játszott már a Vigadó színpadán. Daczó Zádor is újra szerepet vállalt ebben a produkcióban, kettőt is.

„Rengeteg helyzetben magunkra ismerhetünk az előadás során, gondolok itt elsősorban a pénzhez való viszonyunkra vagy a gyerekeinkhez, szüleinkhez való viszonyunkra...” – sorolta a rendező. A történet főhőse Bertrand Barnier gazdag párizsi szappangyáros, akinek van „egy kissé sznob és há­zsártos felesége”, egy elkényeztetett lánya, egy minden lében kanál szobalánya, és van egy titokzatos sofőrje is. Barnier úr élete egy hétköznapinak tűnő reggelen teljesen megváltozik, amikor otthonában elkezdenek követhetetlenül cikázni a fekete táskák, elveszett ékszerek, többszörösen elsikkasztott pénzkötegek és női fehérneműk. Akkor döbben rá valójában, hogy lányos apának lenni bizony nem is olyan egyszerű dolog...

Arról is megkérdeztük Kolcsár Józsefet, milyen érzés számára a sepsiszentgyörgyi szilveszteri előadásban játszani, miközben Kézdivásárhelyen éppen bemutatják az általa rendezett produkciót. Szerencsére láthatja a kézdivásárhelyi előbemutatót, és a járványügyi szabályoknak megfelelően az is telt házas előadás lesz – mondta. Valójában tehát akkor már kiderülnek az esetleges hibák, azokat megbeszélik, onnantól kezdve pedig a színészeké az előadás – tette hozzá.



Szentgyörgyön a Tóték lesz műsoron

Az elmúlt időszak megpróbáltatásai nyomán a Tamási Áron Színház vezetősége idén arra kényszerült, hogy – amint a nagyvárosokban is szokás – a már meglévő, de még friss produkciói közül válassza ki szilveszteresti előadását. Örkény István Tóték című groteszk vígjátékára esett a választás, mivel ez az előadás „olyan üzenetet fogalmaz meg, amivel érdemes új esztendőt indítani” – írják az ajánlóban. Konkrétan az történt, hogy a társulaton belüli koronavírus-fertőzések miatt az őszre tervezett két bemutató közül mindkettő év végére tolódott, tehát már sem idő, sem lehetőség nem volt arra, hogy kimondottan szilveszterre új produkciót készítsen a szentgyörgyi társulat. A Bocsárdi László által rendezett Tóték eddigi néhány előadása nagy közönségsikernek örvendett, minden bizonnyal ma este is örömmel veszi majd a közönség.