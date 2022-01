Jól teljesítettek az erdővidéki pályázók

Előző írásunk

A dévai Szent Ferenc Alapítvány és Böjte Csaba ferences szerzetes neve már az egész Kárpát-medencében ismerősen cseng: nagyon is gyakorlatias módon erősíti a hitet az emberekben – azokban is, akik nem vallásosak, hiszen a nehéz helyzetben levő gyermekek sorsának javítása senkit sem hagy hidegen. Az alapítvány honlapján olvasható bemutatkozó szerint 1993 tavaszától – ez volt a kezdet – mostanáig közel 5000 gyermeket fogadtak be, jelenleg pedig 2300-nál többről gondoskodnak a szervezet által 82 helységben kiépített iskolaházakban, napközikben, bentlakóotthonokban – önkéntesek, adományozók és támogatók segítségével. Csaba atya szerint össze sem lehet számolni, „hány jó szóért, eredményes vizsgáért, feltörő vidám kacagásért” kellene hálát adni – és kívülről az látszik, hogy kitűnő munkát végeznek, hiszen nem csak meleg ételt és nyugodt környezetet biztosítanak a rászorulóknak, hanem sok-sok szeretetet is, amiben szintén hiányt szenvednek. De hogyan néz ki belülről egy ilyen nagy és szerteágazó „szeretet-vállalkozás”? Erre világít rá Bányai Anna, aki 2020 szeptemberétől 2021 májusáig dolgozott a dévai otthonban, előbb önkéntesként, majd nevelőként.