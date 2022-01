Az eljárás az esztendő első napján is ugyanolyan volt, mint 2021-ben: az oltásra érkezőtől elkérték a személyazonossági igazolványát, kitöltötte a kötelező kérdőívet, volt, akit alaposan kikérdeztek korábbi betegségeiről, a visszatérőket ismerősként fogadták, majd az illető megkapta a kis szúrást az igényelt oltóanyag szerint. Lehetett választani, többnyire a Pfizer vakcinát kérték, de aki korábban a Modernát kapta, második dózisként is azt kérte, a harmadik adag ebben az esetben fél mennyiség. Johnson oltóanyag is rendelkezésre állt, azt is lehetett kérni.

Mivel nem volt nagy a forgalom, az adatfelvevő és az asszisztensek is ráértek egy kis beszélgetésre. Elmondták, olyan páciensük is volt, aki kételkedett abban, nem járt-e le a vakcina, és kérte, hogy ellenőrizhesse, de még olyan gyanakvóval is találkoztak, aki azt mondta, az egész csak szemfényvesztés, placebo.

Az esztendő első munkanapján dr. Bálint Sándor teljesített szolgálatot a felkeresett oltási központban, mint korábbi látogatásunk alkalmával, ezúttal is értetlenségét fejezte ki, hogy a lakosság miért nem viselkedik felelősen, nem kívánja védeni önmagát, családtagjait és környezetét, ezt igazolják a számok is: alig-alig akad, aki az első oltást kérné. A második oltásra többnyire azok érkeznek, akik a járvány negyedik hulláma kezdetén megijedtek és oltatták magukat, és itt az idő az emlékeztető oltásra, a harmadik dózist azok kérik, akik legalább fél éve megkapták a második adagot. Az első alkalommal jelentkezőkről nem tudják, hogy miért csak a védőoltási kampány kezdete után egy évvel döntöttek a vakcina mellett.

A hatvanhat éves uzoni Kónya Árpád lapunknak azt mondta, olyan sokféle információ jutott el hozzá az oltásról, hogy korábban nem tudta eldönteni, jó-e vagy nem, de a járvány negyedik hulláma kezdetén többet hallott arról, hogy a védőoltás az egyetlen védekezési lehetőség a megbetegedés, illetve a súlyos megbetegedés ellen, és ezért döntött az oltás mellett. A második oltásra érkezett férfit lánya kísérte el, aki túl van a harmadik dózison is.

Negyedórát kell várni a következő jelentkezőre, utána, dél körül mintha megugrana a belépők száma, de többnyire idősebbek érkeznek a harmadik oltásra. Ez a nemzedék győződött meg az első féléves oltási kampány után arról, hogy jobb, ha védekezik, mintha megbetegszik – mondta egy idős férfi, aki azért hallgatja el nevét, mert korábban oltásellenes nézeteiről volt ismert a médiában.

A háromszéki városokban működő oltási központok továbbra is nyitva tartanak, a rendelkezésre álló szakszemélyzet és az oltóanyag is elegendő, nincs semmilyen fennakadás, hogy aki igényli, megkaphassa a koronavírus elleni védőoltás valamelyik változatát – közölte lapunkkal a megyei közegészségügyi igazgatóság.