A talpán a lyuk szokatlanul nagy és kerek, amit uniós csillagok vesznek körül. Tizenkettő. Ilyen csillagokat azon a zászlón láttunk utoljára, amely ott lengedez a rendtartó székely falu községházának gondterhelt homlokzatán. Hanem hol hányódtak ezek a csillagok, hogy valaki feltaposta? Hol, merre járt a cipő gazdája, merre tévelygett? Tény, hogy nem nézett a lába alá, mint ahogy ez sok emberrel megtörtént már a történelem folyamán...

Istenem, mennyi mindenbe beleléptünk, mennyi mindent feltapostattak velünk! Mennyi mindenbe belévezettek... Volt, hogy a suszterek is bé kellett lépjenek a szövetkezetbe, felszereléssel együtt. Varrógéppel, faszeggel, suvickkal, kaptafával. Nem titok, hogy a történelem folyamán leginkább a suszterek tapasztalták meg, hogy az emberiség mikor miben sántikál, és mibe lépik belé. A suszterek messzemenő következtetéseket tudtak levonni, látván a javításra szoruló lábbeliket. Még emlékszünk arra, hogy pártunk szeretett főtitkára is suszter volt. A cipők talpát tanulmányozva meg tudta mutatni az irányt. Futócipőben mentünk, amit Régenben gyártottak. Sífutócipők voltak ezek, de ha fejszével lecsaptad az orrát, akkor nyáron is futhattál bennük tovább.

Hanem ez a cipő, amit itt a suszter gondterhelten és szomorúan nézeget, mit üzen? A suszter tudja! A csillagokkal körülvett lyuk nem más, mint amit a csillagászok már korábban felfedeztek az űrben. Az a fekete lyuk. Íme, az már az uniós cipők talpán is ott tátong fenyegetően. Ott, ahol a talpunk szíve szokott dobogni, amikor megfuttatnak. Ha pedig megfuttatnak, a cipő feltöri a lábunkat. Igaz, az uniós cipő ma már/még puha és hajlékony. Kényelmes. Berodálták nekünk, mielőtt elküldték volna ide, a turkálókba. Olcsón kapod, örvendj neki. Ha meglyukad a talpa, dobd el, ne javíttasd, mert azzal a pénzzel másikat vehetsz!

Nos, miért szomorú a suszter ha a lyukas cipőt nézi? Nem fér kétség ahhoz, hogy a szakember úgy látja: értelmét vesztette a háromlábú szék, a szakma. Röviden: a fekete lyukban a suszter látnoki módon felismerte a sötét jövőjét.

Ferencz Imre

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete által kiadott Gúnyhatár – Léphaft-karikatúrák körülírva című kötetből (Illyefalva, 2021, szerk. Ambrus Attila)

