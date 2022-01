Sebastian Cucut nevezték ki alprefektusnak

A kormány szerdai ülésén több megye alprefektusának kinevezéséről is döntöttek, Erdélyből Háromszéken kívül Brassó és Bihar megyében kerül új ember a megüresedett helyekre. Lapunk érdeklődésére Ráduly István prefektus elmondta, hogy már megkapták az értesítést a Sebastian Cucu kinevezéséről, illetve holnap már az eskütételre is sor kerül. Sebastian Cucu a Szociáldemokrata Párt színeiben veheti át a tisztséget, a kormánykoalícióban történt egyeztetések szerint.

A prefektúra vezetősége ezennel ismét három személyesre bővül. Az RMDSZ által jelölt, a kormányválságot követően is tisztségben maradt Ráduly István prefektus mellett a Nemzeti Liberális Párthoz tartozó Cosmin Boricean a másik alprefektus.

Sebastian Cucut 2019 decemberében menesztették a prefektusi tisztségből, melyet hat évig töltött be. A legutóbbi parlamenti választásokon ő volt a Szociáldemokrata Párt képviselőházi jelöltjeinek listavezetője, de nem sikerült bejutnia a törvényhozásba. A prefektusi tisztség betöltése előtt 2014-ben alprefektus is volt. A hivatalban 2002 óta dolgozik, 2008-ban lett a jogi iroda vezetője, ahol az önkormányzati döntések törvényességének vizsgálatával, valamint az intézmény által indított közigazgatási perekkel foglalkozott.

Köztudott, Sebastian Cucu nevéhez is fűződnek egyebek mellett háromszéki magyar városvezetőkre, elöljárókra (elsősorban Antal Árpádra és Bokor Tiborra) a szimbólum- és anyanyelvhasználat miatt kirótt pénzbírságok és perek. Szintén Sebastian Cucu prefektus ideje alatt támadott meg a bíróságon a kormányhivatal több olyan önkormányzati döntést, melyek közhasznú ingatlanoknak állami köztulajdonból önkormányzatiba való áthelyezését kezdeményezték (például a sepsiszentgyörgyi városi sporttelep/stadion ingatlan-együttese). Ugyancsak Cucu idején fejlesztéseket célzó döntések, kezdeményezések is ítélőszék elé kerültek a prefektúra lépése nyomán, így a volt Bodok Szálló helyére tervezett kulturális központ társulási szerződése is.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat ugyanakkor nem az egyetlen, melynek több döntését „törvényességi aggályok” miatt elkaszálták Sebastian Cucu vezetése alatt. A megyei testület, illetve a többi városi és községi önkormányzat is több esetben szembesült azzal, hogy a prefektúra szimbólum- és közigazgatásbeli anyanyelvhasználatra vonatkozó döntéseket torpedózott meg, vagy esetenként helyi fejlesztéseket is megakasztott, szintén törvényességi kifogásokra hivatkozva.