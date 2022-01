Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A színház január 5-i Illúziók, illetve január 7-i Jógyerekek képeskönyve című eladásai objektív okok miatt elmaradnak. A jegyek január 17-ig visszaválthatóak vagy átválthatóak más előadásra, az online eladott jegyek árát automatikusan visszautalják a vásár­lóknak.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház Are we human or are we dancers? című produkciója 8-án, szombaton 19 órától látható a Háromszék Táncstúdióban. Rendező-koreográfus: Ioana Marchidan.

A városi SZERVEZŐIRODA nyit­vatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 10–13 óráig, valamint előadásnapokon egy órával a kezdési időpont előtt. Cím: Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1. szám; telefon/fax: 0267 351 886, telefon: 0267 312 104, 0728 083 336.

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 11 órától Clifford, a nagy piros kutya (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 16.30-tól West Side Story (román felirattal), 17 órától King’s Man – A kezdetek (román felirattal), 19.15-től Mátrix: Feltámadások (román felirattal), 19.30-től Pókember: Nincs hazaút (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Minden probléma egy lehetőség a továbblépésre – a Baróti Focisuli évzáró rendezvénye. 19.42 A Codespring angyalai – a kolozsvári Codespring szoftverfejlesztő cég munkaközösségének ajándéka az erdővidéki iskoláknak. 20.00 Áldozóban éltünk napja – idősek napja Vargyason. 20.36 A köpeciek véráldozata – az 1848. december 9-én és 13-án zajlott ütközetekre emlékeztek Köpecen. 21.10 Erdővidéki karácsonyi vásár. 21.13 Gyermekek karácsonya Nagybaconban. 21.22 Tanácsülések Baróton. A műsorok visszanézhetőek az Erdovidektv YouTube-csatornán.

Hitvilág

BÖJTE CSABA TESTVÉR A SZENT JÓZSEF-TEMPLOMBAN. A sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban a medjugorjei imacsoport szokásos elsőcsütörtöki miséjén 18 órától Böjte Csaba testvér lesz a vendég. A hálaadás évének harmadik állomása ez az ünnepi szentmise, amikor Szent Józsefért adnak hálát Istennek, és kérik őt, hogy legyen pártfogójuk. A programban lesz elmélkedés, szentségimádás, Rózsafüzér-imádság, zenés szolgálat. Mindazoknak, akik nem tudnak jelen lenni az imacsoport közösségi oldalán, élőben közvetítik az eseményt. Perselyezés lesz a Szent Ferenc Alapítvány árva gyermekei számára.

GYÁSZFELDOLGOZÓ CSOPORT FIATALOKNAK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián Nem vagy egyedül! címmel gyászfeldolgozó csoport indul fiatalok számára minden hétfőn 19 órától január 17. és március 21. között. Jelentkezni a 0744 146 394-es telefonszámon vagy a gall.orsolya@gmail.com e-mail-címen lehet.

VIRRASZTÁS AZ ÚRRAL. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániatemplomban minden hónap első péntekén este tíz órától virrasztást tartanak, mely a reggel fél hétkor kezdődő szentmisével ér véget. Hívnak mindenkit, hogy január 7-én kapcsolódjanak be a közös imába. A virrasztást a Mária Rádió élő adásban közvetíti.

Megjelent

A januári Korunk témája: a sértődés kultúrái. A mai nyilvánosság számos színterét – a közösségi platformok kommentjeitől kezdve egészen a közszereplők megnyilatkozásáig – feltűnően uralják a sértettség, sértődöttség legkülönfélébb megnyilvánulásai. A sértődöttség mindennapi tapasztalattá vált, gyakran előkerülő beszédtéma, konfliktusok okozója, a közbeszéd egyik alapvető meghatározója. Sőt, különféle politikai cselekvések legitim okaként tételeződhet, alapvető hivatkozási forrássá válhat. A Korunk folyóirat januári számának középpontjában ennek az érzelmi állapotnak az elemzése áll, történészek, antropológusok, szociológusok, médiakutatók foglalkoznak a sértődöttség kultúrájának történetével, jelenbeli megnyilatkozási formáinak elemzésével, a médiumokban és a mindennapi kommunikációs helyzetekben való előfordulásával. Az egyes írások – egyebek mellett – a következő kérdésekre keresik a választ: Történetileg hogyan ragadható meg e társadalmi viselkedésmintázat kialakulása, milyen területeken, hogyan jött létre? Milyen társadalmi szereplők, milyen társadalmi-politikai helyzetekben járultak hozzá a sértődöttség kultúrájának általánossá válásához? Mennyiben járult mindehhez hozzá az új mediális infrastruktúra, az internet, a közösségi platformoknak a kommunikációs helyzetekben anonimitást biztosító világa? A társadalom különböző rendszereiben, az egyes médiaformátumokban hogyan jelenik meg ez az érzelmi állapot, milyen dinamikák mentén ragadható meg és elemezhető?

Kisvonattal Sugásfürdőre

A Sepsiszentgyörgyön nemrég üzembe helyezett kisvonat január 9-ig szerdától vasárnapig 11 és 16 óra között Sugásfürdőre szállít utasokat, 17–19 óráig a városban közlekedik. Sugásfürdőre óránként indul a szerelvény a Borvíz utcából, a Vártemplom melletti parkolóból: a városból egészkor indul, Sugásfürdőről pedig félkor tér vissza. Jegy a helyszínen váltható, gyermekeknek 3, felnőtteknek 5 lejbe kerül. A téli sportok kedvelői ugyanakkor továbbra is igénybe vehetik a Multi-Trans sugásfürdői menetrend szerinti járatait, ezek keddtől vasárnapig 10 órakor indulnak a Lábas Ház előtti megállóból.

Tisztelt Előfizetőink!

Hirtelen jött betegség miatt néhány napig szünetel a lapkihordás Sepsiszentgyörgyön a következő övezetben: Ág utca, Gyár utca, Nicolae Iorga utca, Császár Bálint utca, Textil sétány és az Olt negyed több utcája. A friss lapszámokat a zöldségpiaci, a Dália és Sport utcai lapárudákban vagy a szerkesztőségben lehet átvenni. Kérjük szíves megértésüket. H-Press Kft.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

FOGADÓÓRA. Kovászna megye kormánymegbízottja, Ráduly István ma 12 órától fogadóórát tart Baróton a polgármesteri hivatalban. Feliratkozni a 0267 315 444-es telefonon lehet.

FELKÉSZÍTŐ. A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozata ingyenes felvételi felkészítőt tart a szeptembertől induló drámaosztályba január 8-án, szombaton 15 órától a líceum Visky Árpád Drámatermében. Érdeklődni a 0740 578 725-ös telefonon lehet.