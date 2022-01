Tizenhét családnak, azaz negyvenöt nehéz körülmények között élő gyermeknek sikerült Sepsi- és Kézdiszéken szebbé varázsolniuk a karácsonyt az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ifjúsági szervezete, a Minta és a Mikó Imre Egyesület Segíts, hogy segíthessünk elnevezésű adománygyűjtő akciója révén – számoltak be tegnap a kezdeményezők. Az akció iránti nagy érdeklődés őket is meglepte, a vártnál jóval több adomány, felajánlás érkezett, illetve a politikai alakulatok, valamint az ifjúsági szervezetek közötti együttműködés nyomán a pénzbeli hozzájárulás is számottevő volt. Ezek révén lehetőségük nyílt, hogy minden felkeresett családnak olyan adományokat juttassanak el, melyekre valóban szükségük volt.