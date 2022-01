Az advent négy hétvégéjén tartott karácsonyi vásárok eladásából közel háromezer lejt gyűjtöttek össze a lelkes szervezők, résztvevők, többségükben fiatalok, de idősebbek is csatlakoztak a mozgalomhoz.

A pénznek köszönhetően bőséges csomagokat sikerült összeállítani. A négy sokgyermekes családnak juttatott szeretetcsomag tartós élelmiszereket, konzerveket, édességet, az ünnepi asztalra való finomságokat tartalmazott. Az időseknek az élelmiszerek mellett gyümölccsel, kaláccsal is kedveskedtek. Az is fontos volt, hogy az egyedülállókat meglátogassák a fiatalok, így az idősek érezhették, nincsenek egyedül – hangsúlyozta Tusa Emília. A továbbiakban 250 lejt utalnak át egy kovásznai fiatal – a zágoniak barátja – számára. A fiatalember súlyos betegségben szenved, külföldi műtétje nagyon sok pénzbe kerül. Egy kisebb összeget tartalékoltak is. Szükség esetén – például tűzvész, árvíz – ezt gyorssegélyként kívánják felhasználni a károsultak azonnali megsegítésére – számolt be Tusa Emília.