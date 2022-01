M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház Are we human or are we dancers? című produkciója január 8-án, szombaton 19 órától látható a Háromszék Táncstúdióban. Rendező-kore­og­ráfus: Ioana Marchidan.

A városi SZERVEZŐIRODA nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 10–13 óráig, valamint előadásnapokon egy órával a kezdési időpont előtt. Cím: Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1. szám; telefon/fax: 0267 351 886, telefon: 0267 312 104, 0728 083 336.

Tisztelt Előfizetőink!

Hirtelen jött betegség miatt csak részlegesen tudjuk biztosítani a lapkihordást Sepsiszentgyörgyön a következő körzetben: Ág utca, Gyár utca, Nicolae Iorga utca, Császár Bálint utca, Textil sétány és az Olt negyed több utcája. Ha délelőtt nem kapja meg a friss lapszámot, kérjük, keresse a zöldségpiaci, a Dália és Sport utcai butikokban vagy a szerkesztőségben. Szíves megértésüket kérjük. H-Press Kft.

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 17.30-tól Clifford, a nagy piros kutya (magyarul beszélő), 18 órától A tábor (román családi akciófilm), 19.15-től A Gucci-ház (román felirattal), 19.45-től Három emelet (román felirattal); szombaton: 11 órától Clifford, a nagy piros kutya (magyarul beszélő), 11.15-től Énekelj! 2. (románul beszélő), 15.30-tól Encanto (magyarul beszélő), 16.30-tól Pókember: Nincs hazaút (román felirattal), 17.15-től West Side Story (román felirattal), 19.30-tól Pókember: Nincs hazaút (magyarul beszélő), 20.15-től Gyűlölök és szeretek (román felirattal); vasárnap: 11 órától Énekelj! 2. (magyarul beszélő), 11.15-től Clifford, a nagy piros kutya (románul beszélő) és 15.30-tól magyarul beszélő, 15.30-tól Encanto (románul beszélő), 17.15-től Spencer (román felirattal), 17.30-tól Toxikoma (román felirattal), 19.30-tól Mátrix: Feltámadások (román felirattal), 19.45-től King’s Man – A kezdetek (román felirattal).

Hitvilág

A SEPSISZENTGYÖRGYI KRISZ­TUS KIRÁLY-PLÉBÁNIA­TEMPLOMBAN ma 17 órától a szentségimádást a Rózsafüzér Társulat tagjai vezetik. Minden hónap első péntekén este tíz órától virrasztást tartanak, mely a reggel fél hétkor kezdődő szentmisével ér véget. Hívnak, várnak mindenkit, hogy ma is kapcsolódjanak be a közös imába. A virrasztást a Mária Rádió élő adásban közvetíti. Vasárnap 9, 11 és 18 órától ünnepelnek szentmisét. Ez a vasárnap egyben a karácsonyi ünnepkör zárása, az esti szentmise után a kézdiszentléleki Lau-Do Egyesület tagjai tartanak koncertet.

A SEPSISZENTGYÖRGYI SZENT JÓZSEF-PLÉBÁNIÁN szomba­ton 10 órától barkácsolós hittanra várják az óvodás és 1–4. osztályos gyerekeket, 14 órától ministránspróbát tartanak. • Nem vagy egyedül! címmel gyászfeldolgozó csoport indul a plébámián fiatalok számára. Találkozások január 17. és március 21. között minden hétfőn 19 órától. Jelentkezni a 0744 146 394-es telefonszámon vagy a gall.orsolya@gmail.com e-mail-címen lehet. • Vasárnap a 10 órai szentmisén orgonán közreműködik, illetve a szentmise lezárultát követően koncertet ad Papp Attila orgonista Székelyudvarhelyről.

A KOVÁSZNAI BELVÁROSI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN vasárnap 16 órától unitárius istentiszteletet tartanak.

Képernyő

RTV2. Ma 13 órától: Aranyszalagtár – 1996. július 5-én hunyt el Marosvásárhelyen Tompa Miklós rendező, a Székely Színház alapítója. Nem sokkal halála előtt beszélgetett Tomcsányi Máriával az akkor 50. évfordulójához érkező Székely Színház első éveiről. Az összeállításban a nagy rendező mellett Szabó Duci, Kovács György és Lohinszky Loránd színművészek is láthatóak. ♦ És azt tudta?… ♦ Színre szín – bábjáték.

Kisvonattal Sugásfürdőre

A Sepsiszentgyörgyön nemrég üzembe helyezett kisvonat január 9-ig 11 és 16 óra között Sugásfürdőre szállít utasokat, 17–19 óráig pedig a városban közlekedik. Sugásfürdőre óránként indul a szerelvény a Borvíz utcából, a Vártemplom melletti parkolóból: a városból egészkor indul, Sugásfürdőről pedig félkor tér vissza. Jegy a helyszínen váltható, gyermekeknek 3, felnőtteknek 5 lejbe kerül. A téli sportok kedvelői ugyanakkor továbbra is igénybe vehetik a Multi-Trans sugásfürdői menetrend szerinti járatait, ezek keddtől vasárnapig 10 órakor indulnak a Lábas Ház előtti megállóból.

Röviden

IVÓVÍZ. Sepsiszentgyörgyön ma 9–15 óráig a Budai-Nagy Antal utcában, Kézdivásárhelyen ma 9–17 óráig a Szabadság utcában a 27-es tömbház A, B, C lépcsőházaiban javítási munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. Ha a vízszolgáltatás újraindításakor problémák merülnek fel, kérik, szíveskedjenek jelezni a következő telefonszámokon: 0744 326 104 vagy 0267 315 393.

SZÜNETEL A FOGADÓNAP. A Volt Politikai Foglyok Háromszéki Szervezete értesíti tagságát és az érdekelteket, hogy a szövetség szokásos pénteki fogadónapja január 17-ig szünetel.

FELKÉSZÍTŐ. A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozata ingyenes felvételi felkészítőt tart a szeptembertől induló drámaosztályba január 8-án, szombaton 15 órától a líceum Visky Árpád Drámatermében. Érdeklődni a 0740 578 725-ös telefonon lehet.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Benedek Eleke utcai Farmacom (telefon: 0367 407 568, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280), hétfőtől a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.