Gondot okoz a bírságok behajtása

Kovásznán nem növelt adót az önkormányzat. Legutóbb 2017-ben döntöttek adóemelésről, ez 2018-tól lépett érvénybe – mondta el érdeklődésünkre Gyerő József polgármester.

Nagyborosnyón nemhogy emelkedtek volna az adók, idéntől eltörölték az egyik adófajtát. Nem kell többé fizetniük a polgároknak az évi 20 lejes, úgynevezett őrségadót – közölte Ilie Nicolae polgármester. Ezt az adót azért törölhették el, mert térfigyelő kamerákat telepítenek a faluban, így nem lesz szükség éjjeliőrre. A tavalyi helyi adók 84 százalékát fizették be a polgárok Nagyborosnyó községben.

Maksán is maradt minden a régiben. Pénzre szüksége van ugyan az önkormányzatnak, de úgy látták, így is elég nagy a szegénység, nem kell további terheket kiróni a lakosságra – számolt be Deszke János polgármester.

Uzonban sem változtatnak az adók értékén, döntötte el a helyi tanács – mondta el Bordás Enikő polgármester, hozzáfűzve: nem akartak nagyobb kötelező kiadásokat szabni a polgárokra.

Dombora Lehel, Réty község polgármestere szerint az önkormányzatnak van jelentős jövedelmi forrása, még ha az nem is fedezi az éves kiadásaikat. A helyi politika értelmében igyekeznek nem emelni az adókat, ez így van évek óta – mondta a polgármester.

Sepsibodokon sem változtattak, a tavalyi adókat is mintegy hetven százalékban sikerült begyűjteni. Másik kinnlevősége a polgármesteri hivatalnak a rengeteg ki nem fizetett bírság – mondta Fodor István polgármester. A büntetésekkel kapcsolatban kifakadt: azokat csak kiróják, de behajtásukat a polgármesteri hivatalra ruházzák. Se emberük, se lehetőségük behajtani a pénzt. A vétkesek vagy külföldön vannak, vagy nincs semmijük. Jogi úton kérni lehet a büntetés közmunkára váltását, de ki dolgozza le, ha nincs itthon? Miért nem azoknak kell behajtaniuk a bírságot, akik kiróják? Vagy miért nem adják át a pénzügyi hivatalnak? Annak van végrehajtója, eszköze a behajtáshoz – tette fel a fogas kérdéseket. Azt is megállapította: ez országos szintű probléma, a be nem fizetett büntetések hatalmas összegekre rúgnak, mindenhol gondot okoznak az önkormányzatoknak.