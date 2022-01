A szolgáltató közleményében a vállalatvezető elmondja, a téli hónapok rendszerint leállást jelentenek, azonban most az enyhe időjárás lehetővé teszi, hogy folytassák a vezetékcserét. A Csíki utcában zajló munkálat nagy volumenű, ugyanakkor a város életére is kihat, mivel forgalmas részről van szó. A polgármesteri hivatal is azt kérte, hogy ne zárják le teljesen a forgalom elöl, amit ők is fontosnak tartottak, és eszerint járnak el. Kozsokár Attila továbbá elmondta: az ivóvízhálózat jelentős részét már korábban kicserélték, most 535 méter vezetéket fektetnek le. A szennyvízhálózatot viszont teljes egészében cserélik, ami összesen 2033 méter vezetéket jelent. A munkálat 197 új csatlakozót és 57 aknát is magában foglal. A csatlakozók cseréje a munkálatok utolsó szakaszában, tavasszal történik.

Ami az áprilisi határidőt illeti, Kozsokár Attila úgy fogalmazott, ez egy óvatosan derűlátó becslés, a körülmények befolyásolják a munka ütemét. Nagyon hidegben nehezen tartható az ütemterv, míg plusz fokokban, érthető módon, könnyen lehet dolgozni. A vezetékek hegesztése csak akkor tartós, ha 5 fok fölött végzik, emellett a vízvezetékek esetében egy elem cseréje az ásástól számítva nagyjából 4 órát tesz ki, mivel mozgatásuk csak gépekkel lehetséges – ilyen és ehhez hasonló részletek is befolyásolják, mennyire tartható a tempó. Az igazgató szerint a Csíki utcai munkálatoknál 6 erőgépet, 2 billenő teherautót, valamint egy szivattyús járművet használnak, és átlagosan 10–15 ember dolgozik a soron lévő szakaszon. A hideg idő nem jelent teljes leállást, hiszen ásni még lehet, de ez is csak úgy oldható meg, hogy a forgalmat ne lehetetlenítse el a munka – tette hozzá az igazgató.