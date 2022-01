Átadták a Golden Globe-díjakat

A győztesek névsorát honlapján és közösségimédia-felületein közölte a HFPA. A legjobb rendezés Golden Globe-díját Jane Campion kapta A kutya karmai közt című westernjéért. Kenneth Branagh Belfast című önéletrajzi ihletésű fekete-fehér drámáját a legjobb forgatókönyv díjával jutalmazták. A legjobb idegen nyelvű film elismerését a japán Drive My Car kapta, az animációs filmek közül pedig az Encanto győzött. A legjobb színészi díjakat a drámai mezőnyben Nicole Kidman (Az élet Ricardóéknál) és Will Smith (Richard király), a zenés filmek és vígjátékok mezőnyében pedig Rachel Zegler (West Side Story) és Andrew Garfield (Tck, Tick... Boom!) kapta. A legjobb mellékszereplőknek járó Golden Globe-bal Ariana DeBose-t (West Side Story) és Kodi Smith-McPhee-t díjazták (A kutya karmai közt). A legjobb filmzenéért járó elismerést Hans Zimmer kapta a Dűnéért, a legjobb filmdal díját pedig Billie Eilish a Nincs idő meghalni című James Bond-film főcímdaláért.

A televíziós produkcióknál a korlátozott epizódszámú sorozatok közül a The Underground Railroad kapta a díjat. A drámasorozatok színészi díjait Michaela Jae Rodriguez (Póz) és Jeremy Strong (Utódlás), a vígjátéksorozatok színészi trófeáit Jean Smart (Hacks) és Jason Sudeikis (Ted Lasso) nyerte el. Kate Winslet az Easttowni rejtélyek című minisorozatban nyújtott játékáért, Michael Keaton pedig a Dopesick című minisorozatban játszott főszerepért kapott Golden Globe-ot. A tévés mellékszereplők díját a Squid Game sztárja, O Yeung-su és az Utódlás színésznője, Sarah Snook nyerte el.

A jelenleg épp a bírálatok kereszttüzében álló HFPA közleményében jelezte, hogy az elmúlt nyolc hónapban számos alapvető változást eszközöltek, egyebek mellett új viselkedési kódexet vezettek be, és 21 új taggal, köztük afroamerikai gyökerű újságírókkal bővítették a szervezetet.

Az első gálát 1944 januárjában tartották, akkor látogattak el először amerikai filmcsillagok és stúdióvezetők a 20th Century Fox stúdióba, hogy megtekintsék az előző év filmtermésének külföldi újságírók által kiválasztott legjavát és átvegyék a testület által öt kategóriában adományozott elismeréseket. A színésznők között az első kitüntetett Jennifer Jones lett a Bernadette című dráma főszerepéért, a színészek közül a magyar Lukács Pált (Paul Lukas) díjazták az Őrség a Rajnán című antifasiszta háborús drámáért, utóbb mindketten megkapták az Oscart is.

A kritikusok úgy döntöttek, hogy az eseményt minden évben megrendezik, mégpedig – függetlenségüket bizonyítandó – az Oscar-díj-kiosztó előtt. 1945-ben még annyira kevés volt a pénzük, hogy az ünnepi asztalra Joan Bennett színésznő kertésze szívességből szállította a virágokat. A győzteseknek járó szobrocska is 1945-re készült el: a kis talapzaton álló, földgolyót mintázó aranygömböt egy filmszalag öleli körül. A gálát először 1964-ben közvetítette országos televízió, a helyszín 1971 óta a Beverly Hilton Hotel.

A díj történetében a jelölések és a díjak terén is Meryl Streep a csúcstartó: 32 alkalommal jelölték (legutóbb két éve a Hatalmas kis hazugságokért), és eddig nyolc szobrocskát vihetett haza, 2017-ben megkapta az életműdíjat is. Szintén kilenc díjjal büszkélkedhet Barbra Streisand, aki színészi elismerései, különdíjai és élet­műdíja mellett a Csillag születik című film betétdaláért is Golden Globe-ot kapott. Streisand emellett az első nő volt, aki (a Yentl című filmért) megkapta a rendezői díjat. Hármas befutóra eddig egyetlen példa volt: 1989-ben Jodie Foster, Sigourney Weaver és Shirley MacLaine megosztva kapta a legjobb színésznő díját. Érdekesség, hogy Weaver akkor a legjobb mellékszereplő kategóriában is győzött.

2017-ben a Kaliforniai álom mind a hét jelölését díjra váltotta, korábban a Száll a kakukk fészkére volt az egyetlen, amely valamennyi fő kategóriában (legjobb film, színész, színésznő, rendező, forgatókönyv) győzött. Öt díjjal büszkélkedhet a Doktor Zsivágó, a Love Story, A Keresztapa és a Csillag születik is. A másik végletet a Nem félünk a farkastól, az Óvakodj a törpétől és A Keresztapa III. képviseli, amelyek hét jelölés után maradtak díj nélkül. A legtöbb, kilenc jelölést 1976-ban a Nashville című film kapta, de végül csak egy díjat nyert a legjobb betétdal kategóriában.

2016-ban első magyar alkotásként Nemes Jeles László Saul fia című holokausztdrámája nyert a legjobb idegen nyelvű filmek között.

A díjat két alkalommal nem vették át: 1970-ben a Z, avagy egy politikai gyilkosság anatómiája készítői azt nehezményezték, hogy a legjobb film helyett csak a legjobb külföldi film kategóriában indulhattak, 1973-ban pedig A Keresztapában jelölt Marlon Brando az amerikai imperializmus és rasszizmus ellen tiltakozott, abban az évben az Oscar-gálára sem ment el.

A gála eddig egy alkalommal maradt el: 2008-ban a forgatókönyvírók sztrájkja idején a munkabeszüntetéssel szolidaritást vállaló sztárok nem fogadták el a meghívást, így csak díjkiosztó sajtótájékoztatót rendeztek. 2018-ban a hollywoodi sztárok feketébe öltöztek, hogy jelezzék szolidaritásukat a szexuális zaklatások áldozataival.