A koronavírus-járvány miatt minden idők legkiszámíthatatlanabb kézilabdás világversenye lehet a mától január 30-ig tartó magyar–szlovák közös rendezésű férfi Európa-bajnokság, de szerencsés esetben ez akár a magyar válogatottnak is kedvezhet, amely 21.30-tól Hollandia ellen kezdi a 15. kontinenstornát. A mérkőzéseket a Digi Sport és az M4 Sport élőben közvetíti.

A Handball World szakportálra december 28-án került fel a tornáról sérülés vagy betegség miatt hiányzó játékosok névsora, amely azóta is naponta több alkalommal frissül, olyan gyakran érkeznek újabb és újabb hírek koronavírusos esetekről. A magyar válogatott viszonylag elszigetelt körülmények között készült a Magyar Labdarúgó-szövetség edzőközpontjában, Telkiben, ahol a kontinenstorna alatt is lakik majd, ezért kedvezőbb helyzetben van. Sérülés miatt csak Hornyák Péter és Lei­meter Csaba hiányzik a keretből, az egyetlen koronavírusos, Máthé Dominik pedig december végén, illetve január elején négy nap alatt átesett a betegségen.

Az eddigi legnagyobb érvágás José María Rodríguez Vaquero hiányzása volt. Mivel családjában több megbetegedés történt, a spanyol edző csak hétfőn csatlakozhatott csapatához, addig élő videokapcsolat segítségével kísérte figyelemmel az edzéseket, vagyis látta és hallotta, ami történt, és el is tudta mondani a véleményét a játékosoknak, illetve a szakmai stáb többi tagjának.

A 15. férfi Európa-bajnokság mezőnyében 24 válogatott szerepel, 18 nap alatt 65 mérkőzésre kerül sor. A csoportkörben a budapesti MVM Dome, a szegedi Pick Aréna, a debreceni Főnix Aréna, a kassai Steel Arena, valamint a pozsonyi Ondrej Nepela Arena ad otthont a találkozóknak. Mind a hat csoportból az első két helyezett jut tovább a budapesti, illetve a pozsonyi középdöntőbe – ahová magával viszi a másik továbbjutó elleni eredményét –, onnan pedig az első két együttes kerül az elődöntőbe, a harmadik helyezettek pedig az ötödik helyért játszhatnak. A döntő hétvége mérkőzéseit a magyar fővárosban rendezik.

Ez lesz a 13. kontinenstorna, amelyen a magyar csapat is részt vesz, de az első férfi felnőtt világverseny a sportágban, amelynek Magyarország ad otthont. A magyar válogatott eddigi legjobb Eb-szereplése 1998-ban a hatodik hely volt, legutóbb kilencedik lett a csapat. Idén a legjobb nyolc közé kerülés a magyar szövetség elvárása. A budapesti B-csoportban ma 21.30-tól Hollandia, vasárnap 19 órától Portugália, kedden 19 órától Izland lesz a Gulyás István szövetségi kapitány irányította csapat ellenfele. A magyar válogatott továbbjutás esetén a Szlovénia, Dánia, Észak-Macedónia, Montenegró, illetve a Horvátország, Szerbia, Franciaország, Ukrajna négyesből érkező négy együttessel találkozik a középdöntőben.

A felsoroltak közül a portugálok, a hollandok, a horvátok, a szerbek és az ukránok keretét is alaposan megtizedelte a világjárvány, több játékos bajlódik sérüléssel is, de a másik ágon nehéz helyzetben vannak a németek, a bosnyákok, a lengyelek és az oroszok is, emiatt az erőviszonyok egyelőre nehezen megjósolhatóak. Aki a torna idején megfertőződik, annak legalább öt napot kell elszigeteltségben töltenie, és csak két negatív PCR-teszttel térhet vissza.

Az Eb csoportbeosztása: * A-csoport (Debrecen, Főnix Aréna): Szlovénia, Dánia, Észak-Macedónia, Montenegró * B-csoport (Budapest, MVM Dome): Magyarország, Portugália, Izland, Hollandia * C-csoport (Szeged, Pick Aréna): Horvátország, Szerbia, Franciaország, Ukrajna * D-csoport (Pozsony, Ondrej Nepela Arena): Németország, Ausztria, Fehéroroszország, Lengyelország * E-csoport (Pozsony, Ondrej Nepela Arena): Spanyolország, Svédország, Csehország, Bosznia-Hercegovina * F-csoport (Kassa, Steel Arena): Norvégia, Szlovákia, Oroszország, Litvánia.