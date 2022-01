Súlyos állapotban fekszik és oxigénellátásra szorul a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban kezelt koronavírus-fertőzöttek 96 százaléka – számolt be az intézmény tegnapi sajtótájékoztatóján dr. Roșu Mátyás orvos igazgató.

A sepsiszentgyörgyi kórházban öt gyanús eset mellett 13 igazolt fertőzöttet kezelnek, akik közül korábban mindössze egy beteg kapta meg a védőoltást. Kilenc pácienst a tüdőgyógyászaton látnak el, további négyet pedig az intenzív terápiás osztályon – utóbbiak közül senkit sem kellett intubálni. Az előző napokban 15, korábban koronavírussal diagnosztizált páciens elhagyta a kórházat, és két, a vírushoz köthető elhalálozást is jegyeztek. Roșu Mátyás szerint egy 97, valamint egy 71 éves férfiről van szó, akik más betegségekben is szenvedtek, mindketten oltatlanok voltak.

A sajtótájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a kórház udvarán felállított moduláris sürgősség mellett kialakították a koronavírus-fertőzöttek állapotát felmérő központot. Ezen egységek létrehozásáról az előző napokban tárgyalt az egészségügyi miniszter a közegészségügyi igazgatóságok képviselőivel, valamint a kórházak vezetőségével. András-Nagy Róbert kórházmenedzser jelezte, kezdeményezték az új központ engedélyeztetését, illetve várják a finanszírozásra vonatkozó szabályozást is, hogy elindulhasson az állapotfelmérőben a tevékenység. Ennek kapcsán ismertette azt is, hogy az előző évben a moduláris sürgősségen végezték a koronavírusos betegek állapotának felmérését, egy év alatt 1441 igazolt fertőzöttet fogadtak és láttak el, illetve 694-et utaltak be.

Újságírói kérdésre válaszolva a kórházmenedzser elmondta, jó ötletnek tartja az állapotfelmérő egységek létrejöttét, ezek ugyanis némiképp mérsékelhetik a sürgősségi osztályra nehezedő nyomást, s példaként említve a betegutak megszervezését elismerte, a megvalósítás némi kreativitást is igényelt. Roșu Mátyás viszont úgy véli, jobb lett volna az új egységeket egy alternatív helyszínen kialakítani, mert a jelenlegi felállásban azok működtetését, ellátását a kórház saját személyzetével kell majd megoldani.

András-Nagy Róbert ugyan­akkor elmondta, egy, az év elején megjelent miniszteri rendelet értelmében a következő időszakban nagyobb szerepet kapnak a családorvosok az otthoni elkülönítésben lévő fertőzöttek ellátásában, felügyeletében és állapotuk követésében.