Összesen közel 667 ezer lejre bírságoltak, illetve több járművet is elkoboztak a múlt évben a megyei környezetvédelmi őrség ellenőrei – olvasható az intézmény elmúlt évének összegző jelentésében. A dokumentum szerint 2021-ben is a hulladékkezelés, -elhelyezés és -szállítás területén észlelték a legtöbb szabálytalanságot.

Borsos bírság mellett szekerét, járművét is kockáztatja, akit szemetelésen ér a hatóság

Az őrség munkatársai 2021 folyamán összesen 336 ellenőrzést végeztek, amelyek közül 56-ot panaszok, lakossági bejelentések nyomán ejtettek meg, 20-at hivatalból indítottak el, további 91 szabálybetartási rutinellenőrzés volt, 39 más hatóságokkal közös, 31-et pedig az országos hatóság rendelt el. Három esetben azokat ellenőrizték újra, akiket korábban kaptak szabálytalanságon. Az ellenőrzések során elsőbbséget élveztek a lakossági bejelentések, panaszok, de kiemelt figyelemmel kezelték azokat az eseteket is, ahol a korábban tapasztalt rendellenességek elhárítását, felszámolását rendelték el korábban.

Az intézmény összesítése szerint 336 ellenőrzés során 85 esetben tapasztaltak felügyelőik szabálytalanságokat. Harminc esetben az érintettek írásos megrovást kaptak, 55 esetben viszont pénzbüntetéssel zárult a vizsgálat. A felügyelők tavaly három szekeret és egy furgont is elkoboztak, mind a négy esetben olyan járművekről volt szó, amelyekkel törvénytelenül szállítottak különböző hulladékokat (ócskavasat, kiöregedett háztartási gépeket). Emellett kilenc kereskedelmi társaság működési engedélyét időszakosan bevonták. Az év folyamán összesen két bűncselekménygyanús esetben jártak el, a többi szabálysértés volt. Mint az előző években, a szabálytalanságok között ott szerepelt a hulladékok hátrahagyása, égetése, illetve illegális szállítása, de több esetben is a környezetvédelmi engedély hiányát állapították meg az őrség munkatársai. Rendellenességeket tapasztaltak emellett a hulladékok nyilvántartása körül, vagy a kötelező nyilatkozatok benyújtása kapcsán is.

Az országos hatóság megbízásából végzett ellenőrzések a települési hulladékgazdálkodásra, valamint a köztisztaságra is kiterjedtek. A hatóság közlése szerint mind a 45 közigazgatási egységet ellenőrizték, több helyen is rendellenességeket találtak. Végül két megrovást, figyelmeztetést állítottak ki, illetve Előpatak község önkormányzatára 15 ezer lejes bírságot szabtak ki a határban felhalmozott nagy mennyiségű hulladék miatt. A hatóság később közölte, hogy az előpataki helyzet megoldódott, a hulladékot összeszedték, elszállították. Múlt héten Bodzaforduló önkormányzatának is kiosztottak egy 15 ezer lejes bírságot – még decemberben végzett vizsgálatok nyomán – ugyanazon okból, és hatvannapos határidőt adtak a városvezetésnek arra, hogy rendezze a problémát, ellenkező esetben jelentősebb pénzbüntetést kockáztatnak.