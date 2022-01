A bitaiak is Rétyről kapják a vezetékes vizet, van egy külön tartály a rétyi templom mögötti tetőn. Két fúrt kútból jön a víz, az egyik 60, a másik 70 méter mély, a vízből pedig csak a szénsav hiányzik ahhoz, hogy borvíz legyen. Amikor az igénybevétel megnő, erősebben érződik a borvizes jelleg, de szagossá csak melegítéskor válik. Ennek oka a magas vastartalom, de a közegészségügyi mérések szerint minden összetevő a határértékeken belül van, a víz tehát emberi fogyasztásra alkalmas; mindössze annyi gond van vele, hogy melegen valóban kellemetlen, habár nem erős a bűze – magyarázta az elöljáró. Azt is elmondta: jó pár éve megvan már a vízvezeték, eddig a községközpontban sem fizettek érte, idén azonban – valószínűleg már tavasszal – szerződéseket kötnek a hálózatra már rácsatlakozott háztartásokkal, és attól kezdve többé nem lesz ingyenes a víz, viszont a minősége is javulni fog. Eddig ugyanis sohasem volt bevétel, amit karbantartásra, beruházásra fordítsanak, úgy kellett a községi költségvetésből lecsípni a legszükségesebbeket, decemberben például így cserélték ki az egész szűrőberendezést. Ugyancsak decemberben határozott úgy a községi tanács, hogy saját alárendeltségébe tartozó közszolgáltatót – nem céget – hoz létre a vízellátás biztosítására. Márciusban kezdik megkötni a szerződéseket a fogyasztókkal, ha pénz is lesz, és alkalmazott is, aki teljes munkaidőben foglalkozzon ezzel – eddig ugyanis csak beugrott valaki, amikor sürgősen meg kellett oldani valamit. Ezáltal a víz minősége is javulni fog – ígéri Dombora Lehel. Az önkormányzat főként azért döntött úgy, hogy nem a regionális szolgáltatót, a sepsiszentgyörgyi Közüzemek Rt.-t kéri fel vízszolgáltatásra, mert így olcsóbb lehet a községbeliek számára: becsléseik szerint a szennycsatornázással együtt 7,3 lejbe kerül majd egy köbméter víz (a Közüzemek ugyanezért 8,03 lejt számláz ki), és azt is meg kívánják oldani, hogy az öntözésre fordított vízről (külön órák felszerelésével) leválasszák a csatornadíjat, ami a háztartások esetében kötelezően együtt jár.

Ami konkrétan a bitai helyzetet illeti, ott még mindig kevés a fogyasztó. A hálózatot valamikor 2012–13-ban építették ki, azon melegében húsznál kevesebb porta csatlakozott rá, így nem is kifizetődő a vízszolgáltatás. Azóta még nőtt valamennyit a számuk, és mivel a községvezetés most aszfaltoztatja újra a falu főutcáját, a telekhatárokig mindenütt elvitték a vezetéket, mert nem akarják, hogy később emiatt törje fel bárki az útburkolatot. A rétyi polgármester megértést és türelmet kér a lakosságtól, és azt ígéri, hogy a vízminőség is javulni fog.