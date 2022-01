Sándor Krisztina szerint az új év már erőteljes kampányidőszakban találta az irodáikat. Keddtől hivatalos, hogy április 3-án zajlanak majd Magyarországon az országgyűlési választások, és az EMNT az elmúlt több mint tízéves időszakhoz hasonlóan ez alkalommal is segítségére siet az erdélyi magyar állampolgároknak a regisztrációban éppúgy, mint a levélszavazatok célba juttatásánál. Év eleje óta a szervezet Erdély-szerte működő 23 irodájában munkatársaik napi szinten nyújtanak segítséget a regisztrációban, ez egészen a törvényes határidő lejártáig, azaz március 9-ig tart. Az ügyvezető elnök felhívta a figyelmet, hogy azoknak, akik ezt korábban nem tették meg, a választáson való részvételhez mindenképpen regisztrálniuk kell, de azok esetében is indokolt ez, akiknél valamilyen változás állt be a legutóbbi regisztráció óta (például megváltozott a lakcímük, vagy nem emlékeznek már, hogy hová kérték a levélszavazati csomagot, esetleg nevet változtattak stb.).

Sándor Krisztina ugyanakkor felhívással fordult azokhoz, akik 2018 után töltötték be a 18. életévüket, így magyar állampolgárként első alkalommal élhetnek választójogukkal: arra kéri a fiatalokat, hogy éljenek a regisztráció lehetőségével, illetve szavazzanak. Olyan lehetőség ez, amiről felmenőik még álmodni sem mertek volna – fogalmazott.

A levélszavazatok eljuttatásában nyújtott segítség kapcsán az ügyvezető elnök elmondta: a regisztrációs határidő lejárta (március 9.) után irodáik hosszabbított programmal működnek majd, hogy mindenkinek, aki megbízik bennük, megteremtsék a lehetőséget szavazata eljuttatására. Sándor Krisztina úgy vélte, az előző három alkalommal már jól vizsgáztak. Felidézte, hogy amióta a könnyített honosítási eljárást bevezették, az erdélyi magyar állampolgároknak már harmadik alkalommal van lehetőségük élni a szavazati jogukkal – 2014-ben és 2018-ban az országgyűlési választásokon, 2016-ban pedig egy népszavazáson. A kolozsvári és csíkszeredai főkonzulátusokkal fennálló szoros kapcsolataik révén 2018-ban az Erdélyben begyűjtött levélszavazatok 45 százalékát az EMNT Demokrácia Központjai, valamint az Erdélyi Magyar Néppárt juttatta el a két külképviselethez. Fontos, hogy irodáik egy része ugyanott működik, ahol 10–11 éve megnyitották, az emberek megszokták, hogy az állampolgársággal kapcsolatos minden kérdéssel hozzájuk lehet fordulni. Az ügyvezető továbbá azt ajánlotta, hogy a levélszavazatokat lehetőleg ne bízzák a román postára, inkább az irodahálózatuk segítségével juttassák el a magyar külképviseletekhez, ahonnan konzuli postával biztosan célba érnek.

Sándor Krisztina továbbá beszámolt arról is, hogy irodáik már január 3-tól folyamatosan tájékoztatják az érdekelteket a választásokkal kapcsolatos tudnivalókról – most kiemelten a regisztráció fontosságáról. Újságírói kérdésre elmondta: kétirányú tájékoztatásról van szó, sokan keresik őket is, de az irodák munkatársai is megkeresik telefonon azokat, akik a korábban már hozzájuk fordultak.

Tatár Imola, az EMNT sepsiszéki, illetve Kiss Erika, a szervezet kézdiszéki elnöke ismertette a két városi iroda új ügyfélfogadási órarendjét, és jelezték, hogy március 9. után akár hétvégi ügyfélfogadásra is átváltanak a levélszavazatok átvétele érdekében. Mindketten megerősítették, hogy nemzeti ügynek tekintik a szavazást és részvételre buzdítottak. Ismertetőjükből kiderült, hogy Sepsiszentgyörgyön az év eleje óta már több mint száz regisztrációs ügyben nyújtottak segítséget, (Kézdivásárhelyen valamivel kevesebb esetben), illetve több ezer magyar állampolgárral felvették a kapcsolatot.

Újságírói kérdésre Sándor Krisztina elmondta: nehéz megmondani, hogy pontosan hányan regisztráltak eddig a választásokra, és a számok folyamatosan változnak. A maguk részéről célul azt tűzték ki, hogy Erdély-szinten 100 ezer személynek segítsenek a regisztrációban, négy évvel korábban ez a szám 80 ezer volt. Ami Háromszéket illeti, jelenleg a megyeszékhelyen, Kézdivásárhelyen, valamint Ba­róton működik EMNT iroda, Kovásznára pedig kiszállásokat terveznek – részletezték.