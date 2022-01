Sorozatban tizenegyedik, összességében tizenkettedik idei bajnoki győzelmére készül a Sepsi-SIC együttese, amely szombaton 19 órától az elmúlt esztendők legnagyobb riválisát, a Szatmárnémeti VSK alakulatát látja vendégül a Sepsi Arénában. A hétvégi rangadó lesz a két gárda közötti negyvenharmadik mérkőzés. Bár az örökmérleget 34–8 arányban a zöld-fehérek vezetik, legutóbb, október 10-én lányaink 22 pontos, 78–56-os kudarcba szaladtak bele Szatmáron. Azóta sok víz lefolyt az Olton, a címvédő sepsiszentgyörgyiek pedig meccsről meccsre egyre jobb formájukat mutatták. A Sepsi SIC a Marosvásárhelyi Sirius elleni sikerrel (113–40) hangolt a szombati meccsére, mivel a hétközi fordulóból elhalasztották a Triumf Botoșani együttesével szembeni találkozóját. A VSK viszont pályára lépett szerdán: a szatmári lányok 100–57-re verték az Agronómia Bukarestet. „Rangadó előtt állunk, ennek tükrében készülünk a hétvégi mérkőzésre. A bajnokságban csak a Szatmár ellen veszítettünk meccset, most az a célunk, hogy bebizonyítsuk, tudunk sokkal jobban is játszani, mint amikor vereséget szenvedtünk. Mozgalmasak voltak január első napjai, de úgy gondolom, lassan minden a helyére kerül, a csapatunk felkészült, azon vagyunk, hogy napról napra jobbak legyünk, és ezért keményen edzünk, dolgozunk” – nyilatkozta Zoran Mikes edző.

A Kézdivásárhelyi SE szombaton 16.30 órától az Alexandria vendégeként próbálja begyűjteni a győztesnek járó pontokat, amelyekre nagy szüksége is van a csapatnak, hiszen a kék-fehérek a tabella utolsó előtti, azaz tizenkettedik helyéről várják a találkozót. A párharc odavágóját 57–52-re nyerték meg a céhes városbeli lányok.

A 15. forduló programja: Târgoviște–Triumf Botoșani, Aradi FCC–Bukaresti Rapid (12 óra), Alexandria–KSE (16.30 óra), Brassói Olimpia–Marosvásárhelyi Sirius (17.30 óra), Agronómia Bukarest–Konstancai Phoenix (18 óra), Sepsi-SIC–Szatmárnémeti VSK (19 óra), a Kolozsvári U szabadnapos.

Új játékos a zöld-fehéreknél

A 19 esztendős Anamaria Pop személyében új játékost jelentett be szerdán közösségi oldalán a Sepsi-SIC. A Sepsiszentgyörgyön született, irányítóként és dobóhátvédként is bevethető kosaras legutóbb a magyarországi Atomerőmű KSC Szekszárd együttesét erősítette. Pop mindössze 15 éves volt, amikor a Brassói Olimpia színeiben bemutatkozott a Nemzeti Ligában, a Cenk alatti város csapatával 2018-ban bronzérmet szerzett. Ifjúsági bajnokságokban is volt dobogós, a román válogatott tagjaként pedig több korosztályos Európa-bajnokságon is részt vett.