Gyermekeket is oltanak

Ezt Valeriu Gheorghiță katonaorvos, az oltási kampány koordinátora jelentette be tegnapi sajtóértekezletén. Az oltási előjegyzési portálon saját belépőjüket használva foglalhatnak időpontot a szülők a gyermekeik oltására a 219 oltópont valamelyikénél, amelyet kijelöltek a 12 év alattiak immunizálására. A 12 év alatti gyermekeket a BionNTech-Pfizer 10 mikrogrammos Comirnaty vakcinájával oltják be, az oltás második adagját pedig az első után három héttel adják be. A felnőtteket 30 mikrogrammos adagokkal immunizálják. A szülőnek vagy a kiskorú törvényes képviselőjének írásban beleegyezését kell adnia, hogy a gyermek megkapja az oltást, illetve ki kell töltenie a gyermekeknek szóló egészségügyi kérdőívet is, mindkét dokumentum modellje megtalálható az oltási platformon.