Inog a szék Boris Johnson alatt

Saját párttársai szerint is távoznia kell Boris Johnson brit miniszterelnöknek, miután beismerte, hogy 2020 tavaszán, a lezárások idején részt vett egy Downing Street-i kerti partin.

Douglas Ross, a skót toryk vezetője, aki egyben brit parlamenti képviselő is, levelet fog írni a konzervatív párt illetékes bizottságának, hogy elvesztette bizalmát a miniszterelnökben. A szabályok szerint, ha még 53 képviselő csatlakozik hozzá, veszélybe kerülhet Johnson vezető pozíciója a pártban, írja a BBC.

„Ő a miniszterelnök, az ő kormánya hozta ezeket a szabályokat, és felelősséget kell vállalnia a cselekedeteiért” – nyilatkozta Ross, aki állítása szerint már túl van egy „nehéz beszélgetésen” Johnsonnal.

A miniszterelnök és a kormány tagjai is azt mondták, mindenekelőtt meg kell várni az ügyben zajló vizsgálat eredményét, William Wragg tory képviselő viszont ettől függetlenül tarthatatlannak nevezte a miniszterelnök pozícióját. Johnsonnak korábbi minisztere, Caroline Nokes szerint is azonnal le kellene mondania, mivel szerinte a teljes konzervatív oldalnak károkat okozott.

A kormányfő szerdán elnézést kért a parlamentben, amiért nagyjából 25 percet töltött a partin, hogy köszönetet mondjon a jelenlevőknek a munkájukért. Állítása szerint munkához kapcsolódó eseményként tekintett a dologra, de elismerte, hogy más megoldást kellett volna keresnie a köszönetnyilvánításra.

A Munkáspárt vezetője, Keir Starmer szerint ez nevetséges magyarázkodás, és Johnsonnak le kellene mondania. A Skót Nemzeti Párt brit parlamenti vezetője is arra biztatta a torykat, hogy szorítsák ki a miniszterelnöküket.

Bár miniszterei közül többen nyíltan kiálltak Johnson mellett, a brit sajtóban már azt találgatják, ki lehet az utódja. A Guardian közéjük sorolja többek közt Liz Truss külügyminisztert, Rishi Sunak pénzügyminisztert és Jeremy Hunt korábbi külügyminisztert is.

A The Telegraph két felmérést is idézett a témában, az üzenetük egyértelmű: a YouGov szerint 56, a Savanta ComRes szerint pedig 66 százalék Johnson lemondását akarja. Utóbbi kutatónak 36 százalék azt mondta, mostantól kevésbé tartja be a szabályokat.