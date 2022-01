Az elöljáró az idei költségvetésről elmondta: a tervezetet közvitára bocsátották, várják a hozzászólásokat, egyeztetnek a tanács különböző frakcióival, és a január 27-ei ülésen remélhetőleg el is fogadják. Jobb lett volna, ha ez az előző év novemberé­ben történik meg, mint ahogy a normális országokban szokott, de volt már olyan év is, hogy csak áprilisban került rá sor, ehhez képest jelentős előrelépés a január is.

És hogy addig is haladjanak, a tavalyi költségvetésből megmaradt és a tartalékban levő összegeket irányítják át a különböző közbeszerzések elindításához. Magáról a tervezetről előre nem kívánt beszélni, azt viszont hangsúlyozta, hogy minél több külső forrást próbálnak bevonni, a városvezetés célja ugyanis az, hogy nagyvárosi szintű szolgáltatásokat biztosítson az itt élő embereknek. Sepsiszentgyörgy közepes méretű város, itt a versenyszférának kevésbé éri meg átvállalni bizonyos feladatokat – ezért működteti az önkormányzat például a mozit, a strandot, a sugásfürdői sportlétesítményeket. Ezek számára is veszteségesek: minden egyes belépőjegy mellé hozzátesznek annyit a város költségvetéséből, hogy fedezni tudják a kiadásokat, így van ez a színháztól a sípályákig, a mozitól az uszodáig. A strand egy jó szezonban kihozza a költségeit, de a versenyszférában a beruházásnak is meg kell térülnie – fejtette ki.

Jelenleg az uszoda bizonyul fenntarthatatlannak. Régi az épület, még más szabványok szerint, más techonlógiával készült el, és az új energiaárakkal hatalmas összegeket nyelne el. Eddig a költségek 30 százalékát lehetett fedezni a belépti díjakból, most azonban a törvény által megengedett maximális (50 százalékos) kapacitásnál is 100 lejt kellene hozzátenni minden tízlejes jegyhez. Összesen a város 56 ezer lakója által befizetett ingatlanadók közel 80 százalékát vinné el csak az uszoda, ha így is működtetni akarnák, évi 2,8 millió lejt. (Az ingatlanadókból a városháza közleménye szerint 3,6 millió lej folyik be).

Az uszodát tehát nem fogják újra megnyitni, csak akkor, amikor a korszerűsítés – amihez a norvég alaptól nyertek pályázati pénzt – befejeződik. A tervezésre és kivitelezésre már meghirdették a közbeszerzési eljárásokat, és a munkálatok várhatóan még az idén elkezdődnek. A meglévő mellett egyébként két más uszodája is lesz Sepsiszentgyörgynek, egyet a Sapientia egyetem építtet az Arénával szemben (ez a sport szakos egyetemisták tanuszodája lesz, és a tervek szerint idén már neki is fognak), a másikat az önkormányzat a Vadász utcában képzelte el, ennek a tervezése is folyamatban van. Antal Árpád szerint az új uszodák már korszerű építmények lesznek, nem termelnek számottevő veszteséget.

A sepsiszentgyörgyi lakosok ezeken az önkormányzati kiegészítéseken kívül kedvezményt is kapnak: a Sepsi kártyával féláron lehet használni a város sportlétesítményeit, miközben a máshonnan jövőknek teljes árat kell fizetniük. Ez egyébként a környékbeli falvakban is fáj, de Antal Árpád úgy látja, amikor létrejön a ,,metropoliszövezet” (a megmosolyogtató hivatalos kifejezés a városok és a vonzáskörzetükhöz tartozó falvak szövetkezését jelenti bizonyos tervek – például a közlekedés, közszállítás javítása, bicikliutak építése – megvalósítására), akkor az ott élők is kaphatnak bizonyos támogatást a városi szolgáltatások igénybevételénél, ha nem is akkorát, mint a helybeliek.

Összegezésül a polgármester kijelentette: arra törekednek, hogy haladjanak, javítsák a közszolgáltatások minőségét. A sport és a kultúra mellett ide tartozik a közszállítás, közvilágítás, köztisztaság, valamint a közintézmények fenntartása is. Az idei nagy kihívás az uniós pályázatok önrészének biztosítása lesz, mert ez is nagyot nőtt az energia drágulásával, de a munkaerőhiány is problémákat okozhat. Ez olyan mértékű, hogy idén százezer Európai Unión kívüli vendégmunkást fogad Románia (két éve még csak 30 ezer ilyen munkavállalási engedélyt adtak ki), és ez is kevesebb, mint amennyit az építőipar, illetve a vendéglátóipar kért. Antal Árpád elmondta még, hogy Sepsiszentgyörgy önkormányzatának nincs semmilyen pénzadóssága, és vehet fel hitelt az államkincstárból, ha szüksége lesz rá az önrészhez; egyszer már megtette, de végül nem használta fel a rendelkezésre álló keretet.