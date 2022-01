Új óvoda épült Kovásznán

A magyar kormány Kárpát-medencei Óvoda és Bölcsőde Programjának támogatásával megépült ingatlan kész van, az oktatás is elkezdődött, a működtetést a kovásznai városházára bízták – jelentette be Balogh Zoltán, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperese, a Kovászna Belvárosi Egyházközség lelkésze. Az intézmény az egyház Piliske utcai telkén valósult meg.

Az óvoda építésének az ötlete még 2017-ben, a Kálvin-napok alkalmával felvetődött. Az ünnepségen részt vevő Kató Béla püspöknek akkor mutatták meg a telket, ahová a közösségi hasznú építkezést képzelték. Neki köszönhetően kapcsolódhattak a magyar kormány programjához, egyeztettek a polgármesteri hivatallal, az akkori óvoda vezetőjével. Hamarosan az építkezés is elkezdődött – elevenítette fel Balogh Zoltán.

A műszaki átadás már október elején megtörtént, az ünnepélyes avatóra később kerül sor. Ami a legfontosabb: az oktatás már folyik, aláírták az ingyenes használatba adásról szóló szerződést is az önkormányzattal – húzta alá az esperes. A városháza a maga során a működtetés jogát átadta a napközi otthonnak.

Gyerő József polgármester örvendetesként értékelte, hogy az egyház partneri szerepet vállalt a városházával. Kovásznán 2015 óta működik bölcsődei oktatás. Négy csoporttal indultak, időközben elkezdték egy önkormányzati tulajdonú épület létesítését, melyet a bölcsődének is szántak. Közigazgatási, pénzügyi okok miatt nem sikerült befejezni a beruházást. A helyszűke azonban egyre nagyobb lett, ezért is fontos az egyház hiánypótló felajánlása – emelte ki Gyerő. Azt is elmondta, hogy az óvodába egyházi vagy nemzetiségi hovatartozástól függetlenül bárki beírathatja a gyermekét, de az oktatás nyelve magyar. A működési költségeket az államkasszából finanszírozzák, remélhetőleg a személyzettel kapcsolatos bérköltséget is ugyanebből a forrásból fedezhetik majd. Körvonalazódik, hogy a korábban megkezdett óvodaépítésre is lesz támogatás, befejezhetik a beruházást. Ha ez is megvalósul, akkor az egyházi által épített óvodával együtt megoldódik az iskola előtti oktatás problémája – fűzte hozzá Gyerő.

Benedek Ildikó Anna, az óvoda igazgatónője a maga során elmondta: eleinte hihetetlennek tűnt az óvodaépítés híre, de „mint ahogy a gomba a földből előbújik”, úgy épült meg az óvoda. Az utóbbi húsz évben – „ideiglenes” jelleggel – az Orbán Balázs Általános Iskola földszintjén működött a kovásznai napközi. Nem a legmegfelelőbb helyszín volt, de nem létezett más megoldás – hangzott el. A rövid programú csoportok tömbházakban működtek évtizedekig, míg tíz éve át nem költöztek az egykori szülészet épületébe. Egyre nőtt az egész napos óvoda iránti igény, ugyanígy a bölcsődék iránt is. Az új óvoda minderre megoldást hozott, egy épületben folyhat a kovásznai óvodai oktatás – hangoztatta az igazgatónő.