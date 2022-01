Minden diák visszatér az iskolapadba

Előző írásunk

A megnövekedett energiaárak miatt az önkormányzati sportlétesítmények belépti díját is megemelték januártól, a helybeliek által kiváltható Sepsi kártyával azonban féláron is gyakorolható néhány egyéni jellegű mozgásforma. A zárt terekben továbbra is kötelező a COVID-19 elleni védettséget igazoló zöldtanúsítvány, anélkül jelenleg csak sízni lehet.