A megnövekedett energiaárak miatt az önkormányzati sportlétesítmények belépti díját is megemelték januártól, a helybeliek által kiváltható Sepsi kártyával azonban féláron is gyakorolható néhány egyéni jellegű mozgásforma. A zárt terekben továbbra is kötelező a COVID-19 elleni védettséget igazoló zöldtanúsítvány, anélkül jelenleg csak sízni lehet.

A sípályák közül egyelőre csak a rövidebbik működik (de ez nagyrészt mesterséges hóval kibírta az év eleji langyos időjárást is, most pedig ismét ágyúzzák), ahol 3 pontot üt le a bérletből a belépőkapu minden felvonásnál; a hosszabbik pályán 4-et fog, amikor beindul (ennek is megkezdték a hóágyúzását). Az idei árak éppen kétszeresei a tavalyiaknak, tehát a sepsiszentgyörgyiek ezen a télen is tavalyi árakon sízhetnek és hódeszkázhatnak (ha van Sepsi kártyájuk), a más településekről érkezőknek azonban mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk. Egy felvonás ára 8 lej, kedvezménnyel – ami a 18 év alattiaknak és a 60 év fölöttieknek, illetve a fogyatékkal élőknek jár – 6 lej; a legkisebb, 12 pontos bérlet ára 18 lej (kedvezménnyel 12), a 60 pontos 72 lej (kedvezményesen 48), a 120 pontos 120 lej (kedvezménnyel 80), a legnagyobb, 360 pontos bérlet pedig 302 lej (kedvezménnyel 202). Ez utóbbi bérlet 90 napig érvényes, a többi 30 napig, és mindegyik átadható. A Sepsi kártya birtokosai mindennek felét fizetik, a nagycsaládos kártyával rendelkezők pedig még ennél is nagyobb támogatást kapnak: egy felvonásért 1 lejt, a bérletekért pedig 2, 9, 15, illetve 38 lejt kell lepengetniük. A pontszámokat egy elektronikus kártyára vagy karkötőre töltik fel, ennek garanciaértéke 15 lej, amit a kütyü leadásánál visszatérítenek. A 130 centiméternél alacsonyabb gyermekek (ezt felszereléssel együtt mérik), az országos és az olimpiai kerettagok továbbra is ingyen sízhetnek Sugásfürdőn. A sípályák hétfőtől csütörtökig 15–20, pénteken 15–21, szombat-vasárnap és a vakációkban 9–21 óra között üzemelnek.

A le nem sízett pontok felhasználhatók lazításra is, a Sugás spa központban, de most csak azok élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik rendelkeznek védettségi tanúsítvánnyal. A hideg és meleg vizű medencét, szaunákat, fitneszgépeket és konferenciatermet kínáló feredőbe hétköznap (keddtől péntekig) 15–21, szombaton és vasárnap 11–21 óra között lehet belépni, és az ár is különbözik: munkanapokon 18, hétvégenként 24 lej a teljes jegy ára, korkedvezménnyel pedig 12, illetve 16, ami a Sepsi kártyával megfelezhető, a nagycsaládosok számára pedig 2, illetve 3 lej. Aki a bérlettel fizet, attól 15 pontot vonnak le hétközben, és 20 pontot hétvégén. A csoportos foglalás ára három órára és legtöbb 30 személyre 300 lej.

Vannak még más kikapcsolódási lehetőségek is Sugásfürdőn, ahol szintén emelték – 5–10 lejjel – az árakat, de ahol nem érvényesíthető a Sepsi kártya. A télen is működő kezelőközpontban (a régi fürdőben), ahol háromféle szolgáltatás vehető igénybe (borvizes hidromasszázs, szauna és jádeköves masszázs), az eddigi 20 lejről 30-ra nőtt a belépő ára, amiből a diákok és a nyugdíjasok 5 lejes kedvezményt kapnak. A szemközti edzőteremben (az egykori vendéglő helyén), ahol erőgépek, biliárd-, csocsó- és pingpongasztalok várják a közönséget, egy óráért 20 lejt kell fizetni az eddigi 15 lej helyett, ami most a diákok és nyugdíjasok kedvezményes jegyének ára. Mindkét létesítmény 11 és 19 óra között tart nyitva, a kezelőközponttal előbb egyeztetni kell az időpontot (a 0731 085 476-os telefonszámon). Ezeket hét éve nyitották meg, és azóta most először módosítják a belépti díjakat, az energiaárak növekedése miatt.

Drágulnak a nyáron – május elejétől – igénybe vehető sugásfürdői sportlétesítmények is: az ottani teniszpálya bérleti díja az óránkénti 20 lejről 30-ra emelkedik, a minigolfpályáé 10 lejről 15-re a felnőttek esetében, és 10 lej lesz a diákok számára. Az erdei kalandparkban a felnőttek 20 helyett 25 lejt fizetnek majd óránként, a 14 éven aluli gyermekek 12 helyett 15 lejt. A legalább 15 fős csoportok kedvezményt kapnak, ha felnőttek, 20 lejért, ha gyermekek, 12 lejért próbálhatják ki ügyességüket. Egyedül a mászófalért nem kell többet fizetni: továbbra is az eddigi 3 lejért kapaszkodhat fel a 11 útvonal egyikén – szakember felügyelete mellett – gyermek és felnőtt.

A városban télen csak az Arénánál levő fedett korcsolyapályán érvényesíthető a Sepsi kártya. A teljes árú jegy 18, a korkedvezményes 12 lej, a helybeliek pedig ennek feléért léphetnek a jégre – pénteken 19–21, szombaton és vasárnap 11–13, illetve szintén 19–21 óra között. A korcsolyapálya is kibérelhető egy órára 270 lejért, de kedvezmény nélkül. Elvileg az uszodában is használható lenne a Sepsi kártya, ezt azonban az önkormányzat a nagy veszteségek miatt bezárta, és majd csak a felújítása után nyitja újra ki, ezért a tavaly ősszel kiváltott bérleteken megmaradt pontok árát a Sepsi Arénánál megtérítik, ahogy a tavaly is tették, amikor a járvány miatt zárt be az uszoda.