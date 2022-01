Te tudod, mi az az inlay fogbetét? /X/

Te tudod, mi az az inlay fogbetét? Nem? Akkor az azért van, mert olyan jó a fogaid állapota, hogy nincs rá szükséged. De az is lehet, hogy már nem is mersz fogorvoshoz menni, csak akkor, ha elviselhetetlenül fáj. Nos, ez az az állapot, amit ne várj meg!

Az inlay fogbetétek

Az inlay fogbetét lényegében egy olyan ragasztott fogtömés - szilárd porcelán betét -, amit laboratóriumban fogtechnikus készít el. Ez mindig lenyomat alapján egyénre szabottan történik, aztán kerül beragasztásra.

A technológiát legtöbbször az őrlőfogak felépítésekor alkalmazzák - a letört fogaknál vagy akkor, ha túlságosan nagy mértékű a szuvasodás. A fogorvos onlay tömést alkalmaz akkor, ha a lyuk olyan nagy kiterjedésű, hogy a fogcsücsök is károsodott.

Az inlay fogbetét azokban az esetekben a legideálisabb, amikor a teljes rágófelületet nem szükséges befedni. A biztonságosan rögzíthető betét segítségével – természetesen megfelelő szájhigiénia mellett – minimálisra csökkenthető a további szuvasodás kockázata. Az inlay betét hatékonyan védi a további pusztulástól a fogszöveteket, nagyon esztétikus, tökéletesen visszaállítja a fog kontúrjait.

Mikor alkalmaznak fogtömés helyett inlay betétet?

Abban az esetekben, amikor a gyenge fogrészletek és a szuvas területek eltávolítása során nagyobb anyaghiány keletkezik, mint amit korrigálni lehetne normál töméssel. A fogorvos ezért üregkialakítást végez, lenyomatot vesz és ez alapján elkészülhet az inlay nyújtotta esztétikus megoldás.

A fogtechnikus képes olyan területeket is megmintázni a gipszmintán, amit a fogorvos a szájban nem tudott kellő pontossággal megtenni. Sőt! Mivel az összes fog lenyomata nála van - akár egyszerre több foghoz is tud betétet készíteni. A Budapesten található Jildent Clinique fogszakorvosai is professzionális eredményeket érnek el ezen módszer alkalmazásával.

Az inlay óriási előnye, hogy az ép fogszöveteket nagyon jól védi, biztonságosan rögzíthető, a fog formája szépen visszaállítható. Ha kerámiából készül, teljes mértékben a saját fog színéhez igazodik.

Az inlay anyaga

Az inlay sokféle anyagból készülhet: kerámiából, aranyból, műanyagból, cirkónium-kerámiából. Ahány alapanyag, annyiféle jellemző, érdemes valamennyit ismerni ahhoz, hogy könnyebben dönthess te is.

* A műanyag inlay - ennek a rögzítéséhez egy speciális ragasztó szükséges, aminek a segítségével megtörténhet az inlay rögzítése a fog belső üregébe. A ragasztást követően összepolírozásra kerül sor, amelynek során a tömés záródási vonalát veszik kezelése annak érdekében, hogy a betét tökéletesen záródjon. A műanyag hátránya az, hogy bizonyos idő elteltével a betét elszíneződhet.

* Az arany inlay - drágább megoldás, elüt a fog eredeti színétől (bár nem színeződik el), könnyen a fogba illeszthető. Hosszú élettartam jellemzi.

* A kerámia inlay - az összes megoldás közül a legesztétikusabb. Szinte láthatatlanul illeszkedik a fogba, szakavatatlan szemek észre sem veszik, hogy ott van. Előnye, hogy a saját fog színéhez tudják igazítani. Rögzítése speciális ragasztóval lehetséges.

Amennyiben fogbetétre lenne szükséged, de még nem találtad meg a megfelelő szakembert, keresd a Jildent Clinique fogrovosait! (X)