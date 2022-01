Hétvégén egy rögtönzött PlayStation bajnokság jöhet? /X/

Hogyan üssük el a hétvégi szabadidőnket?

Mióta beütött a pandémia, azóta nagyon sok olyan lehetőség szűnt meg, amikor találkozhattunk személyesen a barátainkkal. És ez nem csak a lezárások miatt van így, egyszerűen talán el is szoktunk kicsit attól, hogy összejárjunk másokkal. A napi kommunikációnkban még az eddigieknél is komolyabb szerepe van már az online felületeknek. Szépen lassan elkényelmesedünk, és elszokunk egymástól, ez az igazság.

De legyen ebből elég, dobjuk fel a hétvégénket a haverokkal! Ne házibulit csináljunk, mert igazából szeretnénk hallani is egymást, főleg, ha már régóta nem ültünk össze. Viszont valami apropó kellene. Ez lehet egy póker party is akár. De van itt egy jobb megoldás is.

Rendezzünk PlayStation bajnokságot!

Mit szólnál, ha egy olyan, mindenki által ismert és a legtöbbek által szeretett megoldást vennénk elő, mint a PlayStation? Egy jó kis konzolozás azért bárkinek jólesik néha, nem igaz? És attól még a háttérben mehet valami zene is, és persze aki nem játszik, az beszélgethet is. Vagy legyen mindenki a konzol előtt, és szurkoljon, ez már csak rajtatok múlik!

Honnan szerezzünk be hozzá mindent?

Mi van akkor, ha nincs se konzolod, se egy jó játékod? Ilyenkor több opció is van. Vagy beruházol egyre, és veszel pár király PlayStation játékot is hozzá, amin aztán tudtok majd játszani. Vagy ugyanúgy megveszed a játékokat, de a PlayStationt csak bérled (erre is van ma már lehetőség több helyen). És kezdhettem volna persze azzal is, hogy körbekérdezel, hátha valamelyik havernak van elfekvőben egy üzemképes konzolja, amit szívesen elvinne. Így neked már csak egy-két játékról kell gondoskodnod.

Milyen játékot válasszak?

Amilyet szeretnél. Ha van olyan, amit ismer (és esetleg még szeret is) a csapat, aki részt vesz ezen az összeröffenésen, akkor azt. De ha nincs ilyen, akkor legfőképp arra figyelj, hogy legalább ketten játszhassátok egyszerre! Elég érdekesen jönne ki az, ha egyedül tudna mindenki odaülni a PlayStation elé. Nézz szét, hogy milyen jó kis játékok vannak, mert van, amivel egyszerre négyen is tudtok nyomulni. Persze ehhez négy konzolra is szükséged lesz. Lenyomhattok például egy pár Fifát vagy egy pár futamot a Forma 1-ben is, de a szabályokat ti hozzátok. Ti döntitek el, hogy melyik mellett teszitek le végül a voksaitokat.

És mi lesz jövő héten?

Ha már említettem a Fifát és a Forma 1-et, akkor mit szólnál egy házi bajnoksághoz? Megbeszélitek, hogy felváltva mindig másnál ültök össze a hétvégéken egy adott játékra, és szerveztek így magatoknak egy bajnokságot. Összedobtok pár forintot, és a végén a győztes vagy a dobogósok kapnak belőle valamit. Akár pl. egy kupát is, azt sokan szeretik. (X)