A kisgazdák érdekében lépnek fel

Az elmúlt héten tartotta szokásos év eleji gyűlését Homoródfürdőn a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének (SZGE) falugazda-hálózata. Összeállították az idei évre vonatkozó átfogó tevékenységi tervet, ugyanakkor belső szervezési kérdésekről is tárgyaltak. A számos felvetett téma között nagy fontossággal bír a Bio Székelyföld Program, a felnőttképzés megszervezése, a gazdatalálkozók, szakmai fórumok lebonyolítása, valamint a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programmal való további együttműködés.

Idén is megszervezik az aratóünnepet

A Bio Székelyföld Program keretében tavaly mintegy 300 gazdának nyújtottak segítséget a biotermelésre való átálláshoz, a szükséges dokumentációk összeállításában, szerződéskötésekben, de az első ellenőrzések során is a gazdák mellett álltak a falugazdászok – mondta el érdeklődésünkre Hatos György falugazdász, a program egyik felelőse. Hangsúlyozta: a biotermelés révén megemelt támogatásokat kaphatnak a gazdák. Továbbmenően nőnek az értékesítési esélyeik biotermékek előállítása révén. A biopiac egyre fejlődik, egyre többen szeretnének egészségesen táplálkozni. Ezek a termékek drágábbak a konvencio­nálisoknál, de gyarapodik azok száma, akik egészségük érdekében vállalják ezt a pluszkiadást – húzta alá Hatos.

Könnyen megtehetik a bióra való átállást a legelő- és kaszálótulajdonosok, -használók. Lényegében ezeken a területeken máris biotermelés zajlik, hiszen a gazdák nem használnak műtrágyát, vegyszereket, a kijuttatott istállótrágya mennyisége is a megengedett korlátok alatt van. A biokaszálókról származó széna, a biolegelőkön való legeltetés alapját képezi a biotej előállításának. A biotejnek pedig jövője van, a Gyergyóremetén épülő tejporgyár kizárólag biotejből fog dolgozni, naponta nagy mennyiségben van szüksége az alapanyagra, amelyet egész Székelyföldről kívánnak beszerezni. A biotej felvásárlási ára pedig messze meg fogja haladni a konvencionális tej literenkénti értékét – emelte ki Hatos György.

A méhészek számára is előnyt jelenthet a biotermelésre való átállás. A bioméz termelésének alapvető feltétele, hogy a méhész ne használjon antibiotikumokat, a biotermeléshez használható gyógyszerek listáján nem szereplő gyógyszereket. A kis tételben, a méhészetekből eladott méz árában nem tud tükröződni a biominőséggel járó pluszérték, de aki nagyobb tételben, egy-két tonnányi mézet kíván egyben eladni, annak jövedelmező a bióra való átállás – számolt be a lehetőségről Hatos György.

Hangsúly a felnőttképzésen

Idéntől szakmai tanfolyamokat is indít az SZGE, a Pro Economica Hargitae Universitas Alapítvánnyal közösen bonyolítják le a felnőttképzést. Kétlépcsős bioszakképzésről, általános mezőgazdász-, méhész- és agroturisztikai képzésről van szó – ezen szakokra van akkreditálása az alapítványnak – tudtuk meg Sinka Arnold falugazdásztól, az SZGE felnőttképzési felelősétől.

A képzéseket három Hargita megyei helyszínen – Gyergyó-, Csík- és Udvarhelyszéken – szervezik meg. A tanfolyamon való részvételhez 450 lejt kell fizetni. Ez messze a valós költségek alatt van, hiszen a képzés során nagyon sok gyakorlati bemutató lesz, ellátogatnak példaértékű farmokra, Magyarországra is – számolt be Sinka.

Az agroturisztikai képzés online formában máris elindult, 28 személy iratkozott. Hamarosan indul a többi szak is, de gondot jelentenek a járványügyi előadások, hiszen ezeken a képzéseken elengedhetetlen a gyakorlati oldal, ahol a résztvevőknek kötelező módon találkozniuk kell. A bio-, általános mezőgazdasági és méhészképzésre összességében mintegy 120-an jelentkeztek. A tanfolyamok indulásakor lesz ismert, hogy ezeken hányan vesznek részt, hiszen sokan vannak például, akik tavasztól idénymunkára mennek – részletezte Sinka Arnold.

A felnőttképzési felelős elmondta, ha egy településen legalább 15 személy jelentkezik valamelyik képzésre, az oktatást elviszik az illető helyszínre. Kovászna és Maros megyéből mintegy húszan jelentkeztek eddig a képzésekre, de ha nagyobb lesz az érdeklődés, ezekben a megyékben is megszervezik a felnőttképzést – fűzte hozzá.

Idei események

Az év eleji gazdatalálkozókra mindhárom székely megyében sor kerül a járványügyi előírások szigorú betartásával. A gazdanapok megszervezését is célul tűzték ki, de minden a járvány alakulásától függ – hangzott el.

A járvány miatt a szakmai fórumokat az online térbe viszik. Neves előadók fognak megosztani tudnivalókat a jelenlévőkkel, lehetőség lesz kérdések feltevésére, sőt, a témákat a gazdák érdeklődési körének megfelelően is tudják alakítani.

Tekintettel a korábbi évek sikerére – tavaly és tavalyelőtt is száz-száz tonnányi adomány gyűlt össze a székelyföldi gazdáktól –, az SZGE idén is folytatja a Magyarok Kenyere program keretében zajló adománygyűjtést. Járulékos programokkal színezik ezt a munkát, a gazdák közösségi összefogását serkentő rendezvényekre, hagyományőrző, egyházi szokásokat felelevenítő eseményekre is sor kerül. Többek között lesz búzaáldás, búzaszemle, aratóünnep, a történések a székelyföldi búzaösszeöntésben csúcsosodnak ki, erre idén Maros megyében kerül sor.