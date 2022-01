Leégéstől leégésig

A legutóbbi ordító példa erre az energiaárak kompenzálása körüli kapkodás, és sajnos, ez tartozik a ,,rendes” üzemmódba, az a kivétel, ami jól sikerül.

Ennyi melléfogás nem a véletlen műve: a pártok káderpolitikájának eredménye, ahol nem a szakértelem és a rátermettség a legjobb ajánlólevél, hanem a talpnyalás, sógorság-komaság és hasonlók. Így megy ez a szociáldemokratáknál és a liberálisoknál is, akik nem azért ültetnek zsíros tisztségekbe valakit, hogy ott azt a munkát végezze, amiért az állampolgárok őt fizetik, hanem azért, hogy megjutalmazzák a párt vezetőjének tett szolgálatait.

És a pártok nem tanulnak a hibáikból: miután nem egyszer és nem kétszer égették le magukat, újra meg újra olyan embereket ültetnek pozíciókba, akiknek közük nincs a rájuk bízott szakterülethez vagy vaj van a fejükön, korrupcióval, szellemi lopással (plágiummal) vádolhatók.

Nézzük csak a legújabb kormányt: Florin Roman volt digitalizációs miniszter, a PNL egyik legbefolyásosabb alelnöke maga is beismerte, hogy fogalma sincs a digitalizációról, és nagyon gyorsan rábizonyították, hogy diplomadolgozatát másolta, az állítólag általa írt könyv sem létezik. Őt valahogy lemondatták, de Sorin Grindeanu közlekedési miniszter (informatikus, a PSD befolyásos alalenöke) tisztségben van, habár ő sem tudja felmutatni azt a szakkönyvet, amire hivatkozik. Lucian Bode belügyminiszter (villamosmérnök, biztonságmenedzsment és nemzetközi kapcsolatok, PNL) tavaly nyáron titkosította doktori disszertációját, habár ezeket 2016 óta nyilvánosságra kell hozni...

Tudni lehetett, hogy Nicolae Ciucă kormányfő sem ússza meg az alapos vizsgálatot.

Emilia Șercan újságíró az elmúlt években a hírszerzés, a rendőrség és a katonaság több magas rangú tisztségviselőjéről derítette ki, hogy másolással szerzett diplomát és a vele járó szép juttatásokat, és bár megpróbálták semmibe venni, zsarolni, elhallgattatni, még halállal is fenyegetni, megcáfolni nem tudták, az általa leleplezett csalások mindegyike igaznak bizonyult. Ez már a titkosszolgálatok szégyene is, amelyek pontosan kellene hogy jelentsék az államfőnek egy-egy jelölt múltját, gyenge pontjait. Nem tették (érthető, ha ott is így mennek a dolgok), így vannak Romániának szégyellni való vezetői. Ciucă meg sem melegedett a székében, és már meneszteni kellene – ha nem másért, azért, mert nem tudja, hogy a gyanús diplomákat nem a kibocsátó egyetem vizsgálja felül, hanem egy különálló testület (román betűnevén CNATDCU).

Elnézi neki Klaus Iohannis államfő, amit egyik elődjének, a szintén plágiumon ért Victor Pontának nem? Ha leváltja, újabb belpolitikai válságot idéz elő, ha megtartja, nagyon kínos külföldi visszhangra számíthat, és már sok bakot lőtt mostanában. A kérdés a lakosság számára sem elméleti: amíg szélhámosok döntenek a sorsunkról, nem várhatunk javulást...